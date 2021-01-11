Com dores no pé, Marcos Paulo não viaja e desfalca o Fluminense contra o Corinthians

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense tem mais um desfalque confirmado para o confronto contra o Corinthians, na próxima quarta, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Marcos Paulo está com dores no pé direito e, por isso, não viajará para São Paulo.

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O jogador ficou no banco de reservas durante o Fla-Flu e já está nas mãos do departamento médico para tratamento. Ele se junta a Felippe Cardoso, suspenso, e Paulo Henrique Ganso, que operou após crise de apendicite, como desfalques para esta partida.

Quem também não estará com o grupo é o técnico Marcão, que testou positivo para Covid-19 na segunda-feira passada. O treinador completa os 10 dias de isolamento apenas na quarta, dia do confronto com o Corinthians. Portanto, Ailton estará novamente à frente do time.

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