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Com dores no pé, Marcos Paulo não viaja e desfalca o Fluminense contra o Corinthians

Outros desfalques do time são o meia Paulo Henrique Ganso e Felippe Cardoso; equipe viaja na terça-feira...
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Publicado em 

11 jan 2021 às 14:12

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 14:12

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
O Fluminense tem mais um desfalque confirmado para o confronto contra o Corinthians, na próxima quarta, às 21h30, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Marcos Paulo está com dores no pé direito e, por isso, não viajará para São Paulo.
> Até fevereiro! Veja o calendário do Fluminense até o fim da temporada
O jogador ficou no banco de reservas durante o Fla-Flu e já está nas mãos do departamento médico para tratamento. Ele se junta a Felippe Cardoso, suspenso, e Paulo Henrique Ganso, que operou após crise de apendicite, como desfalques para esta partida.
Quem também não estará com o grupo é o técnico Marcão, que testou positivo para Covid-19 na segunda-feira passada. O treinador completa os 10 dias de isolamento apenas na quarta, dia do confronto com o Corinthians. Portanto, Ailton estará novamente à frente do time.
VEJA E SIMULE A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Marcos Paulo vive um imbróglio junto ao Fluminense por conta da renovação de contrato. O jogador tem vínculo apenas até junho e já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe. Como as conversas não avançaram pela extensão, o Tricolor tentará vendê-lo antes de junho.

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