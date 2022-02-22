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futebol

Com dores no joelho esquerdo, Jô desfalca treino do Corinthians e inicia tratamento especial

Camisa 77 já havia ficado de fora da lista de relacionados para a partida contra o Botafogo-SP...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 13:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 13:46
Fora da relação do último jogo do Corinthians, no empate por 1 a 1 contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, o atacante Jô segue com dores no joelho esquerdo e portanto, não participou do treino de terça-feira (22).> GALERIA: Timão em busca de técnico: veja estrangeiros livres no mercado
O camisa 77 se juntou a Xavier (lesão no músculo posterior da coxa esquerda) no departamento médico do Timão. Ambos passaram a terça-feira tratando de suas respectivas lesões na parte interna do CT.
Assim como no caso do volante, o clube não divulgou quanto tempo ele ficará em recuperação. O atleta iniciou um tratamento especial de fortalecimento com os fisioterapeutas do clube.
> TABELA: Confira e simule os jogo do Corinthians no Paulistão
Jô havia ficado de fora da primeira partida do time do Parque São Jorge, contra a Ferroviária, pois mesmo negativado da Covid-19, ainda não reunia condições físicas para participar do jogo.
O camisa 77 disputou quatro partidas e balançou as redes uma vez, na derrota para o Santos, que culminou na demissão do técnico Sylvinho. Ele foi o artilheiro do Timão em três das últimas cinco temporadas.
A próxima partida do Corinthians será no domingo (27), às 11h, contra o Red Bull Bragantino, líder do Grupo D do Paulistão com 16 pontos, na Neo Química Arena.
O jogo estava marcado para sábado (26), às 16h, mas por solicitação do Grupo Globo, que detém os direitos de transmissão do estadual paulista no sistema Pay Per Views, o jogo foi remarcado.
Crédito: JôcelebrandogoldiantedoPeixe(Foto:RodrigoCoca/AgênciaCorinthians

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