Com dores no adutor da coxa, Rodrigo Caio será reavaliado

O técnico do Flamengo, Domènec Torrent, ganhou uma dor de cabeça no empate em 1 a 1 com o Botafogo. O zagueiro Rodrigo Caio está com dor no músculo adutor da coxa esquerda e pode desfalcar a equipe.De acordo com a assessoria de imprensa do Rubro-Negro, o jogador de 27 anos será reavaliado no CT para saber como está a sua situação. Rodrigo Caio se queixou de dores no decorrer do clássico.Após ter recebido cartão amarelo, o camisa 3 desabou em campo aos 16 minutos do segundo tempo e foi sacado para a entrada de Thuler. O Flamengo volta a atuar pelo Brasileirão no próximo domingo, diante do Santos, na Vila Belmiro.