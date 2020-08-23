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Com dores no adutor da coxa, Rodrigo Caio será reavaliado

Defensor sentiu dor muscular no decorrer do empate em 1 a 1 do Flamengo com o Botafogo, na manhã deste domingo no Maracanã...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2020 às 14:02

Publicado em 23 de Agosto de 2020 às 14:02

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O técnico do Flamengo, Domènec Torrent, ganhou uma dor de cabeça no empate em 1 a 1 com o Botafogo. O zagueiro Rodrigo Caio está com dor no músculo adutor da coxa esquerda e pode desfalcar a equipe.De acordo com a assessoria de imprensa do Rubro-Negro, o jogador de 27 anos será reavaliado no CT para saber como está a sua situação. Rodrigo Caio se queixou de dores no decorrer do clássico.Após ter recebido cartão amarelo, o camisa 3 desabou em campo aos 16 minutos do segundo tempo e foi sacado para a entrada de Thuler. O Flamengo volta a atuar pelo Brasileirão no próximo domingo, diante do Santos, na Vila Belmiro.

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