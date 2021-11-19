Com dores na perna, Chay desfalca o Botafogo contra Brasil de Pelotas; Hugo também fica fora

O Botafogo terá um desfalque de peso na partida que pode confirmar o título da Série B do Brasileirão. O clube informou, na noite desta sexta-feira, que Chay nem sequer viaja para a Região Sul e está fora do jogo do próximo domingo contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas. Hugo também é desfalque.+ Botafogo supera toda a bilheteria do Brasileirão de 2019 com o valor ganho contra o Operário, na Série B

O camisa 14 apresentou dor em tendões fibulares da perna direita e vai ficar no Rio de Janeiro para ter sessões extras de treinamento e fortalecimento físico. Vale lembrar que ele voltou a atuar após uma lesão no tornozelo na vitória sobre o Operário, na última segunda-feira.

Hugo, por sua vez, sofreu um trauma direito na coxa direita após o duelo contra o Fantasma. O lateral-esquerdo não participou de todas as atividades do Alvinegro durante a semana e está fora da partida.

Os substitutos para os dois no time titular devem ser Marco Antônio, assumindo uma função mais central no meio-campo, e Carlinhos, atuando no lado esquerdo da defesa.