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Com dores na perna, Chay desfalca o Botafogo contra Brasil de Pelotas; Hugo também fica fora

Meio-campista nem sequer viaja para o Sul para jogo da Série B do Brasileirão visando sessões extras de treinamentos; lateral-esquerdo teve trauma na coxa...
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Publicado em 

19 nov 2021 às 19:15

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 19:15

O Botafogo terá um desfalque de peso na partida que pode confirmar o título da Série B do Brasileirão. O clube informou, na noite desta sexta-feira, que Chay nem sequer viaja para a Região Sul e está fora do jogo do próximo domingo contra o Brasil de Pelotas, no Estádio Bento Freitas. Hugo também é desfalque.+ Botafogo supera toda a bilheteria do Brasileirão de 2019 com o valor ganho contra o Operário, na Série B
O camisa 14 apresentou dor em tendões fibulares da perna direita e vai ficar no Rio de Janeiro para ter sessões extras de treinamento e fortalecimento físico. Vale lembrar que ele voltou a atuar após uma lesão no tornozelo na vitória sobre o Operário, na última segunda-feira.
Hugo, por sua vez, sofreu um trauma direito na coxa direita após o duelo contra o Fantasma. O lateral-esquerdo não participou de todas as atividades do Alvinegro durante a semana e está fora da partida.
Os substitutos para os dois no time titular devem ser Marco Antônio, assumindo uma função mais central no meio-campo, e Carlinhos, atuando no lado esquerdo da defesa.
Crédito: Chay,principalresponsávelpelasjogadasdecriaçãodoBotafogo,estáforadojogo(Foto:VítorSIlva/Botafogo

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