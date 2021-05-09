  • Com dores na panturrilha esquerda, Michael desfalca o Flamengo contra o Unión La Calera, pela Libertadores
Com dores na panturrilha esquerda, Michael desfalca o Flamengo contra o Unión La Calera, pela Libertadores

Atacante, que abriu caminho para goleada por 4 a 1 sobre o Volta Redonda, pelo Carioca, sequer viaja para o Chile. Ceni lamenta ausência...
LanceNet

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 00:21

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo terá uma baixa para o confronto com o Unión La Calera, pela terceira rodada da Copa Libertadores. Neste sábado, após a goleada por 4 a 1 sobre o Volta Redonda, no Maracanã, que garantiu a equipe na final do Carioca, o clube informou que o atacante Michael sentiu dores na panturrilha esquerda e sequer viaja para o Chile.O departamento médico do Rubro-Negro reavaliará nos próximos dias no CT o camisa 19, com o intuito de saber suas condições físicas.
Durante entrevista coletiva no Maracanã, o técnico Rogério Ceni destacou a maneira como Michael, ao lado de Vitinho, tem se firmado nas partidas mais recentes. O atacante marcou o primeiro gol na goleada por 4 a 1 sobre o Volta Redonda. Em seguida, lamentou a ausência do camisa 19 contra o La Calera.
- Vitinho e Michael vêm se destacando nesses jogos. O Michael, infelizmente, teve uma lesão na panturrilha esquerda e desfalca o time nessa viagem. Infelizmente, não poderemos contar com ele - disse.

