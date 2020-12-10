Com dores na coxa, Martinelli inicia tratamento e vira dúvida no Fluminense para encarar o Vasco

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Nas vésperas de reestrear no comando do Fluminense, o técnico Marcão ganhou uma dor de cabeça. No treino da manhã desta quinta-feira, o volante Martinelli sentiu dores na coxa esquerda e iniciou tratamento no departamento médico do Tricolor. Dessa forma, o jovem virou dúvida e pode desfalcar o time no clássico contra o Vasco no domingo, às 20h30 (de Brasília), em São Januário.

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Velho conhecido de Marcão na equipe sub-23, o volante de 19 anos subiu recentemente para o profissional e foi titular nas duas últimas partidas: o empate contra o Red Bull Bragantino e a vitória sobre o Athletico-PR. Apesar da pouca idade, Martinelli demonstrou personalidade e recebeu elogios do até então treinador Odair Hellmann.

Caso o jovem seja realmente vetado da partida, Marcão terá quatro opções para escalar a dupla de volantes: Hudson, Yuri, André e Nascimento. Outras alternativas seriam Yago e Dodi, mas o primeiro ainda se recupera de lesão no joelho e o segundo foi afastado do elenco após não renovar o contrato.