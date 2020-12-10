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Com dores na coxa, Martinelli inicia tratamento e vira dúvida no Fluminense para encarar o Vasco

Volante de 19 anos sente incômodo durante treinamento e pode ser desfalque na reestreia do técnico Marcão, no domingo
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LanceNet

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Publicado em 

10 dez 2020 às 12:49

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 12:49

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Nas vésperas de reestrear no comando do Fluminense, o técnico Marcão ganhou uma dor de cabeça. No treino da manhã desta quinta-feira, o volante Martinelli sentiu dores na coxa esquerda e iniciou tratamento no departamento médico do Tricolor. Dessa forma, o jovem virou dúvida e pode desfalcar o time no clássico contra o Vasco no domingo, às 20h30 (de Brasília), em São Januário.
+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultados
Velho conhecido de Marcão na equipe sub-23, o volante de 19 anos subiu recentemente para o profissional e foi titular nas duas últimas partidas: o empate contra o Red Bull Bragantino e a vitória sobre o Athletico-PR. Apesar da pouca idade, Martinelli demonstrou personalidade e recebeu elogios do até então treinador Odair Hellmann.
Caso o jovem seja realmente vetado da partida, Marcão terá quatro opções para escalar a dupla de volantes: Hudson, Yuri, André e Nascimento. Outras alternativas seriam Yago e Dodi, mas o primeiro ainda se recupera de lesão no joelho e o segundo foi afastado do elenco após não renovar o contrato.
Atualmente na 5ª posição do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, o Fluminense está na zona de classificação para a Libertadores e busca seguir emplacar a segunda vitória consecutiva no torneio diante de um Vasco em má fase e na zona do rebaixamento. O LANCE! transmite a partida em Tempo Real.

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