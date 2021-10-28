Com dores, Gabriel Pirani deve desfalcar o Santos contra o Athletico-PR

O Santos tem uma série de desfalques para o jogo contra o Athletico-PR, no sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além de Zanocelo e Marinho, suspensos, o Peixe ainda deve ter o desfalque do meia Gabriel Pirani, entregue ao Departamento Médico.O jogador foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo e, por essa razão, perdeu os jogos contra Sport, América-MG, Fluminense e possivelmente contra o Furacão, no sábado.
"Pirani é muito difícil (de jogar no sábado). Tem dor no pé, não tem treinado nesses dias. Não temos uma resposta sobre ele", disse o técnico Fábio Carille após a vitória contra o Fluminense.Vale lembrar que o Peixe tem uma lista grande de jogadores no DM. Além de Camacho, o atacante Léo Baptistão, Gabriel Pirani, Kaiky, Luiz Felipe, Sandry, Jobson, John e Kevin Malthus, sem condições físicas, estão desfalcando o Alvinegro nos últimos jogos.