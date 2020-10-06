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Com Dome, Flamengo finaliza preparação para receber o Sport; Isla treina e vive impasse

Rubro-Negro encara o Leão pela 14ª rodada do Brasileirão, nesta quarta, às 19h15...
LanceNet

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Publicado em 

06 out 2020 às 14:40

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 14:40

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Tendo Domènec Torrent em seu segundo dia consecutivo de trabalho após recuperar-se da Covid-19, o Flamengo treinou na manhã desta terça-feira no Ninho do Urubu e finalizou a preparação para receber o Sport, em duelo a ser realizado nesta quarta, às 19h15, no Maracanã. A boa notícia fica para o possível retorno de Pedro Rocha, que, mais uma vez, treinou sem limitações e junto ao grupo.Emprestado pelo Spartak Moscou-RUS, o atacante não entra em campo desde o dia 5 de setembro, em partida diante do Fortaleza. De lá para cá, vinha se recuperando de uma lesão na coxa esquerda.
Por outro lado, Dome ainda não deve ter Diego Alves à disposição, em recuperação de lesão no ombro esquerdo. O goleiro não participou de atividades com o elenco nesta terça e, por isso, a sua volta para este meio de semana é pouco provável. Já Gabigol - ainda sem ir a campo - está descartado. Por falar em desfalques, os outros confirmados são: Everton Ribeiro, Rodrigo Caio e Arrascaeta, que estão a serviço das seleções do Brasil e Uruguai, respectivamente, em rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas. Mauricio Isla, pelo Chile, seria mais um, mas há um impasse envolvendo o lateral-direito. O cenário ainda é de incertezas.
Por ora, Isla, que testou positivo para a Covid-19 no dia 20 de setembro, ainda não pode embarcar para atuar pela seleção chilena, que viaja nesta quarta para enfrentar o Uruguai, e nem jogar pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro, pois oficialmente consta como atleta convocado.
O Rubro-Negro está em conversas com a federação chilena para resolver o imbróglio e, quem sabe, chegar a uma desconvocação do defensor - que seria desfalque das próximas três partidas pelo Brasileirão, assim como os outros três selecionáveis do Fla.
> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
Uma provável escalação do Flamengo, para esta quarta, é a seguinte: Hugo Souza; Matheuzinho (Isla), Gabriel Noga (Gustavo Henrique), Natan (Léo Pereira) e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Gerson e Diego; Bruno Henrique e Pedro.

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