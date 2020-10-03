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Com Dome e Guerrero fora, Jordi Gris dirigirá o Flamengo neste domingo

O técnico e seu auxiliar estão infectados com o coronavirus e não poderão dirigir o time diante do Athletico...
LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 14:45

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 14:45

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Com Domènec Torrent e Jordi Guerrero infectados com a Covid-19, o Flamengo será comandado neste domingo pelo auxiliar Jordi Gris. O Rubro-Negro enfrenta o Athletico, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã. A informação foi inicialmente veiculada pela jornalista Raisa Simplicio, do Goal.
O surto de Covid-19 atingiu o elenco do Flamengo nas últimas semanas, tanto que Jordi Guerrero dirigiu o Flamengo nas últimas duas partidas, contra o Barcelona (EQU) e contra o Palmeiras, pela Libertadores e Brasileirão.
Depois de contar com os reforços de Isla, Filipe Luís, Matheuzinho, Diego, Michael, Bruno Henrique e Vitinho contra o Independiente Del Valle, na última quarta-feira, o Flamengo vive a expectativa de ter outros retornos contra o Athletico, neste domingo.

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