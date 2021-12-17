Com dois títulos na temporada, goleiro do Internacional projeta final da Supercopa Sub-20

Pouco mais de duas semanas depois de conquistar o Campeonato Brasileiro Sub-20, o Internacional derrotou o Brasil de Pelotas por 2 a 1 pelo jogo de volta e garantiu o título Gaúcho da categoria nesta quinta-feira. Para fechar a temporada, a equipe encara o Coritiba pela Supercopa em jogo único e pode encerrar 2021 com a tríplice coroa.

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Um dos pilares do time, o goleiro Lucas Flores acredita que será um jogo complicado para o Colorado, mas ressalta o foco do elenco para conquistar o terceiro título da temporada. Na Copa do Brasil da categoria, o Internacional foi eliminado justamente pelo adversário deste domingo, que levantou a taça.

'A gente chega na partida contra o Coritiba com a melhor expectativa possível, onde sabemos que será um confronto de alto nível, muito difícil. Nosso grupo está bem, focado e esperamos fazer uma grande partida em Criciúma. Não tenho dúvida que cada um vai se doar ao máximo em campo e vamos com tudo em busca de mais um título', comentou.

Depois da Supercopa, o clube gaúcho já vira a chave e começa a preparação para defender o título da Copinha, que acontece em janeiro. O goleiro Lucas coloca a Copa SP como um dos maiores do país e destaca que é possível chegar longe para brigar pelo título, conquistado pelo clube em 2020.

'A Copinha é um campeonato de extrema importância, senão a maior, uma das maiores competições de base do Brasil, então nossa expectativa é muito boa. Estamos fazendo uma boa temporada, com um elenco vencedor e queremos chegar o mais longe possível no campeonato, para buscar o título novamente', finalizou.