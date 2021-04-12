Com dois jogos em 48 horas, Flamengo usará titulares no clássico e decide poupar diante da Portuguesa

Após a Ferj confirmar a alteração de data do Clássico dos Milhões para quinta-feir, às 19h, o Flamengo definiu a programação da semana. Se por um lado, o clube rubro-negro ganhou mais um dia de preparação para encarar o Vasco, a equipe terá um intervalo de apenas 48 horas antes da partida contra a Portuguesa, no sábado, às 21h.Diante desse cenário, a ideia da comissão técnica é utilizar força máxima contra o Vasco e poupar os titulares na partida seguinte. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge" e confirmada pelo LANCE!.