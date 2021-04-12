Com dois jogos em 48 horas, Flamengo usará titulares no clássico e decide poupar diante da Portuguesa

Após a Ferj confirmar a alteração de data do Clássico dos Milhões para quinta-feir, às 19h, o Flamengo definiu a programação da semana. Se por um lado, o clube rubro-negro ganhou mais um dia de preparação para encarar o Vasco, a equipe terá um intervalo de apenas 48 horas antes da partida contra a Portuguesa, no sábado, às 21h.Diante desse cenário, a ideia da comissão técnica é utilizar força máxima contra o Vasco e poupar os titulares na partida seguinte. A informação foi divulgada inicialmente pelo site "ge" e confirmada pelo LANCE!.
Após essa sequência de dois jogos pela Taça Guanabara, o Flamengo voltará as atenções para a disputa da Copa Libertadores. O clube estreará na competição na próxima terça-feira, contra o Vélez Sarsfield, na Argentina. A diretoria rubro-negra ainda avalia se viajará para Buenos Aires no domingo ou na segunda-feira, véspera da partida.
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Com 19 pontos conquistados, o Flamengo ocupa a vice-liderança no Estadual e tem um ponto a menos do que o líder Volta Redonda. Mesmo com uma partida atrasada, o Rubro-Negro já garantiu a vaga nas semifinais do Carioca.