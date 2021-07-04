Com dois gols em menos de dois minutos, Bahia vence Chapecoense

Seguindo na briga do Brasileirão, o Bahia recebeu a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó, neste domingo, 4. Dessa forma, pela 9ª rodada da competição, os baianos conseguiram garantir a vitória por 2 a 0, com os gols sendo marcados em dois minutos.

Dessa maneira, depois da vitória, o Bahia se concentra para receber o Juventude, em casa, na quarta-feira, 7. Enquanto isso, tentando fugir da zona de rebaixamento, a Chape encara o Corinthians, na quinta-feira, 8, na Arena Condá, em Chapecó.

COMEÇO TRUNCADOCom as duas equipes bastantes equilibradas, a etapa começou truncada e sem chances de perigo. Aos 4, Jonas carimbou na trave da Chapecoense, sendo a primeira oportunidade de perigo do duelo. Dessa forma, a Chape começou a explorar mais os contra-ataques. Enquanto isso, o Bahia tentava abrir espaços, mas parava na defesa catarinense.

Aos 18, os baianos conseguiram assustar com Rodriguinho, que encontrou Thonny Anderson. Ao tentar encontrar a chance de finalizar, Maycon Douglas mandou no vazio, deixando a bola com os adversários. Como resposta, Ravanelli cobrou falta de longe, mas mandou apenas para a área.

CHAPE MAIS PRESENTECom a Chapecoense mais presente no campo de ataque, a partida ficou ainda mais truncada. Contudo, foi o Bahia quem teve a melhor chance. Aos 28, Maycon Douglas foi lançado por Daniel, se livrando da marcação. O atacante bateu para o gol. João Paulo defendeu.

JOÃO PAULO PROVIDENCIALO Tricolor apareceu com Rodriguinho, que mandou para o gol. João Paulo novamente ficou com a bola. Na sequência, aos 37, Nino Paraíba recebeu na direita e cruzou de longe. O goleiro da Chape ficou com a bola. Na sequência, Daniel bateu de longe para a defesa de João Paulo. Maycon Douglas e Thonny Anderson tiveram oportunidades antes da etapa finalizar, mas não conseguiram balançar as redes. Ao final, nos 47, Rodriguinho mandou de canhota, mas João Paulo fez a defesa.

45 MINUTOS POR 90 Na volta do intervalo, o Bahia voltou mais aberto e conseguiu ter maior poder ofensivo. Enquanto isso, a Chapecoense não ficou para trás e também foi atrás do gol. Os catarinenses tiveram uma boa chance aos 16. O time subiu em velocidade, e Fabinho recebeu cruzamento na área. Contudo, o atacante finalizou mal e perdeu uma grande oportunidade.

ENTRANDO PARA MUDAR…A resposta não demorou para vir. Aos 21, Gilberto, que tinha acabado de entrar, aproveitou uma falta de Darlan para ajeitar na entrada da área e bater para o gol, mandando para o fundo das redes. Com sete tentos, o jogador é o artilheiro do campeonato até o momento.

Na sequência, após dois minutos, Thaciano trabalhou com Nino, que cruzou buscando Gilberto. O atacante tentou o cabeceio, mas passou direto. Assim, a bola sobrou para Rodriguinho, que mandou para o gol, sem chances para João Paulo. 2 a 0.

CORRENDO ATRÁS DO PREJUÍZO! Atrás no placar, a Chapecoense ficou totalmente ofensiva, buscando diminuir a vantagem baiana. Não demorou para conseguir o tento. Aos 31, após cobrança de falta da intermediária, ninguém chutou, mas a defesa do Bahia não afastou. Perotti ficou com a sobra e mandou para o fundo do gol.