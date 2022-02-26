Com dois gols de Vlahovic, Juventus supera o Empoli em jogo equilibrado

Com grande atuação de Dusan Vlahovic, a Juventus derrotou o Empoli por 3 a 2 pelo Campeonato Italiano. Na primeira etapa, Kean abriu o placar, enquanto o sérvio anotou os outros dois gols da Velha Senhora. Apesar das falhas defensivas da equipe de Turim em duas oportunidades, o time de Massimiliano Allegri segue firme no G4.TANTO BATE ATÉ QUE FURAA Juventus iniciou a partida impondo muita pressão ao Empoli. Na primeira chegada, Vlahovic arrancou no setor ofensivo, acionou Zakaria e o meia bateu para grande defesa de Vicario. Aos 17, o sérvio recebeu passe pelo lado esquerdo da área e finalizou cruzado tirando tinta da trave. Aos 31, Kean recebeu cruzamento de Rabiot e abriu o placar.

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NASCEU PARA FAZER GOLSApós abrir vantagem, o Empoli se lançou mais ao ataque em busca do empate. Aos 39 minutos, Zurkowski aproveitou uma confusão na área após cobrança de escanteio e a indecisão da defesa da Juventus e empatou a partida. No entanto, Vlahovic foi encontrado na área por Cuadrado, limpou o defensor e o goleiro com um toque e colocou a Velha Senhora novamente à frente do marcador nos acréscimos.

SEMPRE ELENa segunda etapa, Vlahovic foi acionado aos 20 minutos por Morata e tocou por cima de Vicario para marcar um golaço. Aos 30, o Empoli quase diminuiu após Bajrami cobrar falta, Rabiot e Bonucci desviarem e a bola acertar o travessão de Szczesny. Na sequência, os mandantes alçaram outra bola na área e La Mantia aproveitou a falha da Juventus e finalizou no cantinho para diminuir o placar.