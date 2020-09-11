Com dois gols de Thiago Galhardo, Internacional vence Ceará no Beira-Rio

No estádio Beira-Rio, em jogo válido pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional derrotou o Ceará pelo placar de 2 a 0, os dois marcados pelo artilheiro da competição Thiago Galhardo. Com o resultado, o Colorado continua firme na liderança com 20 pontos ganhos. O Vozão tem 10 pontos e está em 12º lugar.Na próxima rodada, o Internacional enfrenta o Goiás, no estádio da Serrinha. Já o Ceará recebe o Flamengo, no Castelão. Ambas as partidas serão realizadas no dia 13 de setembro.
A partida
O Ceará começou melhor o jogo e poderia ter aberto o placar logo aos 9 minutos. Vina recebeu a bola de Matheus Gonçalves, limpou a jogada e deu para Cleber. O centroavante bateu fraco, mas mesmo assim a bola quase entrou. Victor Cuesta salvou quase em cima da linha fatal.
Além de melhor na partida, o Vozão ainda conseguiu anular muito bem time do Internacional. Os comandados de Eduardo Coudet tiveram muita dificuldade em furar o sistema defensivo do Ceará.
O jogo coletivo do Colorado não funcionava bem e só um lance individual para quebrar a forte marcação do Vozão. E foi graças uma jogada individual de Edenilson que o gol saiu. Ele passou bem pelo marcador e cruzou rasteiro pelo lado direito. Thiago Galhardo antecipou todo mundo e abriu o marcador: 1 a 0 para o Inter.
No segundo tempo, o Ceará voltou com tudo em busca do empate. Os primeiros minutos da etapa complementar foram de enorme sufoco para equipe Colorada. O Vozão sufocou o Inter, mas não conseguiu transformar sua superioridade em gols.
Passado o momento de sufoco, o Internacional conseguiu equilibrar o jogo, foi para cima e criou várias chances para marcar. Mas Edenilson (duas vezes) e Boschilia não aproveitaram suas oportunidades para ampliar o marcador.
O Ceará fazia o possível para tentar achar o gol de empate, mas o Internacional nos contra-ataques era perigosíssimo. A sorte do Vozão é que Fernando Prass estava lá para salvar, como foi no chute de Boschilia. O experiente goleiro conseguiu espalmar e evitar que o Colorado ampliasse o marcador.
Porém, não é sempre que Fernando Prass consegue salvar. Gabriel Lacerda foi sair jogando e acabou desarmado por Boschilia. O meia serviu Thiago Galhardo, que driblou Prass e empurrou para as redes: 2 a 0 Internacional.
O Ceará ainda foi valente no final do jogo e ainda tentou diminuir o prejuízo, mas o Internacional conseguiu administrar bem o resultado e garantir a sexta vitória no Campeonato Brasileiro.
INTERNACIONAL 2 x 0 CEARÁLocal: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)Data-Hora: 10/09/2020 – 19h15Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Auxiliares: Helton Nunes (SC) e Johnny Barros de Oliveira (SC)VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)Público/renda: pagantes:; total: / R$Cartões amarelos: Alyson e William Oliveira (CEA), Cartões vermelhos: –Gol: Thiago Galhardo (43’/1ºT e 30’/2ºT)
INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Cuesta e Moisés; Johnny, Edenilson, Nonato (Patrick, aos 19’/2ºT), Boschilia (Rodrigo Moledo, aos 37’/2ºT) e Peglow (Sarrafiore, aos 12’/1ºT) (Abel Hernández, aos 19’/2ºT); Thiago Galhardo (D'Alessandro, aos 37’/2ºT). Técnico: Eduardo Coudet.
CEARÁ: Prass; Eduardo, Pagnussat, Gabriel Lacerda e Alyson; William Oliveira (Lima, aos 26’/2T), Charles, Vina (Rick, aos 43’/2ºT), Fernando Sobral (Ricardinho, aos 37’/2ºT) e Mateus Gonçalves (Felipe Baxola, aos 42’/2ºT); Cléber (Rafael Sobis, aos 26’/2T). Técnico: Guto Ferreira.