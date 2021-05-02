Com dois gols de pênalti e auxílio do VAR, Portuguesa-RJ e Fluminense empatam pelas semifinais do Carioca

Neste domingo, Fluminense e Portuguesa-RJ empataram em 1 a 1, no Estádio Luso-Brasileiro, em confronto válido pelo jogo de ida das semifinais do Carioca. Com duas penalidades marcadas por conta de mão na bola, Chay, para a Lusa, e Abel Hernández, para o Tricolor, foram os autores dos gols da partida. Vale ressaltar que, por ter tido a campanha superior na Taça Guanabara, o Flu tem a vantagem da igualdade no agregado.
A partida decisiva entre Fluminense e Portuguesa-RJ, por um lugar na decisão do Estadual, será no próximo domingo, dia 9, às 16h, no Maracanã. Antes, porém, o Tricolor vai a Colômbia enfrentar o Junior Barranquila, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, na quinta-feira.
PRESSÃO TRICOLOR
Com apenas seis minutos de jogo, o time do Fluminense já a articular os rumos da partida. Após pressionar a saída da Portuguesa-RJ e roubar a bola na intermediária canhota, Egídio fez boa trama com Gabriel Teixeira e cruzou na medida para Ganso. O meia, entretanto, cabeceou forte para grande defesa de Neguete e, no rebote, Samuel Xavier finalizou, mas viu a bola sair para linha de fundo.
VAR EM AÇÃO
Não demorou muito tempo para a Lusa acordar. Logo aos nove minutos, Wellington Cézar cabeceou após escanteio e a bola foi direto na mão de Ganso. Assim, depois de três minutos de paralisação e análise do VAR - pela primeira vez no Carioca -, o árbitro sinalizou a penalidade. Na cobrança, Marcos Felipe pouco pode fazer e Chay foi categórico para converter seu quarto gol na competição - segundo contra o Flu.
FLU NÃO ACERTA O ALVO
Depois de sofrer o gol, o Fluminense começou a se soltar mais na partida. Mesmo com a defesa adversária bem portada, o time conseguiu chegar com perigo e viu Abel Hernández desperdiçar duas boas chances.
Na primeira, o atacante tabelou com Gabriel Teixeira, saiu cara a cara com Neguete, mas finalizou em cima do goleiro. Já no final do primeiro tempo movimentado, o uruguaio viu Ganso finalizar para Watson salvar em cima da linha e, na sequência, não aproveitou o cruzamento de Gabriel Teixeira e, livre de marcação, cabeceou por cima do gol.
ROTEIRO REPETIDO
Após pressão inicial da Portuguesa-RJ no começo do segundo tempo, com duas finalizações de Chay e Romarinho, o Flu foi ao ataque e conseguiu uma penalidade a seu favor. Isso porque, igual ao primeiro tempo, mas para o outro lado, após cruzamento na área, Ganso - que havia cometido o pênalti da Lusa pelo mesmo motivo - se redimiu ao cabecear a bola e vê-la bater no braço do zagueiro Guerra.
Após o gol do empate, o jogo diminuiu de ritmo. Dessa forma, as melhores oportunidades vieram de fora da área. E cada equipe conseguiu uma. Aos 17, Cafu tentou surpreender Marcos Felipe chutando um pouco a frente do meio campo, porém, o goleiro conseguiu boa reação e defendeu. O Tricolor, por sua vez, teve a chance com Gabriel Teixeira, que depois de arrancar em velocidade, finalizou forte, mas viu a bola subir demais sem dar sustos ao goleiro Neguete.
Nos acréscimos, contudo, a Lusa desperdiçou a principal chegada do segundo tempo. Douglas Eskilo fez jogadaça no bico destro da área, lançou com inteligência para Mauro Silva que, de primeira, emendou um lindo sem pulo. Para a sorte da torcida tricolor, em ótima fase, Marcos Felipe fez defesa impressionante e foi primordial para o Flu.
Na sequência, foi a vez de Neguete brilhar. Kayky partiu em contra-ataque e serviu bem a Caio Paulista. Assim, com agilidade o atacante dominou já trazendo para a perna boa e chutou forte, no entanto, o goleiro lusitano salvou a queima roupa e garantiu a igualdade no marcador. FICHA TÉCNICAPORTUGUESA-RJ x FLUMINENSE
Estádio: Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador (RJ).Data e hora: 2 de maio de 2021, às 16h.Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus.Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique CardosoÁrbitro de vídeo: Wagner do Nascimento Magalhães
Gols: Chay (14'/1ºT) (VOL) e Abel Hernández (11'/1ºT) (FLU).
Cartões amarelos: Watson, Chay, Guerra e Wellington Cézar (POR); Hudson, Wellington e Bobadilla (FLU). Cartões vermelhos: não houve.PORTUGUESA-RJ (Técnico: Felipe Surian)
Neguete; Watson (Muniz, 22'/2ºT), Pedro, Guerra e Wellington Cezar; Luis Gustavo, Mauro Silva, Cafú (Douglas Eskilo, 29'/2ºT) e Chay (Rafael Pernão, 23'/2ºT); Jhulliam (Everton Heleno, 30'/2ºT) e Romarinho (Andrezinho, 45'/2ºT).
FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)
Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Matheus Ferraz e Egídio; Hudson (Martinelli, 46'/1ºT), Wellington (Yago Felipe, 41'/2ºT) e PH Ganso (Caio Paulista, 42'/2ºT); Cazares (Kayky, 20'/2ºT) , Gabriel Teixeira e Abel Hernández (Bobadilla, 20'/2ºT).