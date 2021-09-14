Com dois de Lewandowski, Bayern de Munique bate o Barcelona pela Champions League

O Bayern de Munique conseguiu mais uma vitória contra o Barcelona por um placar elástico. Em partida da Champions League no Camp Nou, os alemães bateram a equipe blaugrana por 3 a 0 com gols de Muller e dois de Lewandowski.
PRIMEIRO TEMPOO Barcelona conseguiu um bom início de primeira etapa, e criou boas chances na partida, mas não finalizou ao gol. O time da casa encontrou problemas com os seus alas, que não conseguiram ser eficientes para abri o placar no Camp Nou.
O Bayern de Munique, porém, foi superior ao Barcelona quando encontrou o ataque, e abriu o placar da partida. Aos 34 minutos de jogo, a equipe alemã conseguiu finalizar com Thomas Muller, que fez o gol após desvio de Eric García.
SEGUNDO TEMPOAos 11 minutos da segunda etapa, o Bayern de Munique conseguiu ampliar a sua vantagem no confronto. A equipe bávara chegou forte no ataque, e o artilheiro Robert Lewandowski fez o seu primeiro gol nesta edição de Champions League.
Perto do fim do confronto, o Bayern encontrou a oportunidade de marcar novamente. Após forte pressão em uma jogada, a bola sobrou para Robert Lewandowski que, aos 40 minutos, fez o terceiro gol dos alemães na partida desta terça-feira.
SEQUÊNCIAO Barcelona enfrenta o Granada às 16h (de Brasília) da próxima segunda-feira em LaLiga. O Bayern de Munique enfrenta o Vfl Bochum às 10:30h (de Brasília) de sábado.