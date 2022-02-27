Com dois de Darwin Núñez, Benfica vence o Vitória de Guimarães pelo Campeonato Português

O Benfica venceu o Vitória de Guimarães por 3 a 0 pela 24ª rodada do Campeonato Português. Com a vitória, a equipe segue na 3ª colocação, nove pontos atrás do líder Porto, que ainda joga na rodada.
BENFICA NA FRENTE!O jogo começou bem equilibrado com as duas equipes buscando o ataque, mas quem abriu o placar foi o Benfica. Aos 23 minutos da primeira etapa, Gilberto recebeu na direita e cruzou na entrada da área para Gonçalo Ramos acertar um belo chute e marcar.
AMPLIA O BENFICA!Após o gol, o Vitória de Guimarães até chegou a buscar o empate, mas o Benfica foi mais efetivo e ampliou a vantagem. Aos 37 minutos, Gilberto cruzou para Darwin Núñez cabecear para o gol. Depois, aos sete dos segundo tempo, Darwin Núñez marcou o terceiro do jogo, de pênalti.
SEQUÊNCIAO Benfica volta a campo somente no próximo sábado, para enfrentar o Portimonense pelo Campeonato Português. Enquanto o Vitória de Guimarães joga no próximo domingo, contra o Famalicão.