  • Com dois de Darwin Núñez, Benfica vence o Vitória de Guimarães pelo Campeonato Português
futebol

Com dois de Darwin Núñez, Benfica vence o Vitória de Guimarães pelo Campeonato Português

Brasileiro Gilberto também foi destaque do jogo com duas assistências na vitória da equipe em casa, que segue na 3ª posição
...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2022 às 17:00

LanceNet

O Benfica venceu o Vitória de Guimarães por 3 a 0 pela 24ª rodada do Campeonato Português. Com a vitória, a equipe segue na 3ª colocação, nove pontos atrás do líder Porto, que ainda joga na rodada.> Confira a tabela do Campeonato Português
BENFICA NA FRENTE!O jogo começou bem equilibrado com as duas equipes buscando o ataque, mas quem abriu o placar foi o Benfica. Aos 23 minutos da primeira etapa, Gilberto recebeu na direita e cruzou na entrada da área para Gonçalo Ramos acertar um belo chute e marcar.
AMPLIA O BENFICA!Após o gol, o Vitória de Guimarães até chegou a buscar o empate, mas o Benfica foi mais efetivo e ampliou a vantagem. Aos 37 minutos, Gilberto cruzou para Darwin Núñez cabecear para o gol. Depois, aos sete dos segundo tempo, Darwin Núñez marcou o terceiro do jogo, de pênalti.
SEQUÊNCIAO Benfica volta a campo somente no próximo sábado, para enfrentar o Portimonense pelo Campeonato Português. Enquanto o Vitória de Guimarães joga no próximo domingo, contra o Famalicão.
Crédito: (Foto:PatriciaDeMeloMOREIRA/AFP

