Com dois de Arrascaeta, Uruguai vence Bolívia pelas Eliminatórias

Crédito: Matilde Campodonico / POOL / AFP

No Campeón Del Siglo, em Montevidéu, em jogo válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas, o Uruguai venceu bem a Bolívia pelo placar de 4 a 2. Com o resultado, a Celeste permanece na 4ª posição, com 12 pontos. Já a La Verde continua na 8ª colocação, com 6 pontos. Arrascaeta deu show e fez dois gols. Valverde e Álvarez Martínez completaram o placar para os donos da casa. Marcelo Moreno (duas vezes) fez para os bolivianos.

+ Veja a tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2022 TRINTA MINUTOS AVASSALADORESPrecisando vencer de qualquer maneira para continuar sustentando o 4º lugar na classificação das Eliminatórias Sul-Americanas, o Uruguai foi para cima da Bolívia e em 30 minutos criou inúmeras chances e conseguiu marcar dois gols.

O primeiro saiu aos 14 minutos, Brian Rodríguez desceu pelo lado esquerdo e passou para o meio da área, De Arrascaeta, bem posicionado dentro da pequena área, só empurrou e inaugurou o marcador: 1 a 0 Uruguai.

O segundo saiu exatamente aos 30 minutos. Em falta pelo lado esquerdo, o meio-campista Valverde bateu tirando da barreira direto para o gol, ninguém conseguiu tirar e bola entrou no canto do goleiro: 2 a 0.

COM MARCELO MORENO, BOLÍVIA ASSUSTAA Bolívia, que não estava vendo a cor da bola até então, conseguiu assustar com Marcelo Moreno. O atacante recebeu na entrada da área, “brigou” com os zagueiros e bateu para defesa de Muslera.

URUGUAI CONTINUA PRESSIONANDO E PERDENDO GOLSMesmo tomando um susto, o Uruguai continuou muito melhor na partida e perdendo vários gols. Das oportunidades mais claras, a que quase entrou foi a cabeçada de Álvarez Martínez, após cruzamento de De Arrascaeta, e que explodiu na trave. SEGUNDO TEMPOURUGUAI AUMENTA A VANTAGEMA Celeste voltou para etapa complementar com tudo e conseguiu logo de cara marcar o terceiro gol. Piquerez chegou na linha de fundo e cruzou, Álvarez Martínez desviou e conseguiu fazer o terceiro gol: 3 a 0, com 1 minuto.

BOLÍVIA DIMINUI O PLACARA partida parecia estar resolvida, mas os uruguaios vacilaram e gol boliviano saiu. Aos 13 minutos, em passe nas costas de Godín, Marcelo Moreno aproveitou e bateu, Muslera falhou e a bola entrou: 1 a 3.

URUGUAI MARCA O QUARTO GOLA Bolívia voltou para o jogo com o gol de Moreno e passou a pressionar. Mas, aos 21 minutos, Brian Rodríguez foi derrubado dentro da área e árbitro marcou o pênalti. De Arrascaeta bateu e marcou o segundo dele e o quarto do Uruguai: 4 a 1.

BOLÍVIA FAZ MAIS UM, MAS É SÓO quarto gol deu uma diminuída no ímpeto da reação dos bolivianos, porém, aos 31, Roberto Fernández foi derrubado dentro da área: pênalti! Marcelo Moreno bateu muito bem e marcou o segundo dele e da sua seleção: 2 a 4.