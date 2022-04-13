Com Djalminha e Paulo Nunes, Allianz Parque oferece 'dia de craque' para torcedores

No dia 14 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo, um evento oferecerá a oportunidade de o participante se sentir em uma real partida de futebol com experiência completa, até mesmo o estádio com refletores acesos – uma novidade desta edição. As partidas duram 40 minutos, divididos em dois tempos e com intervalo para hidratação, e contam com arbitragem profissional.GALERIA> Veja os clubes do Brasileirão que mais se reforçaram desde janeiro

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Mas não é só isso, quem for ao Dia de Craque poderá escolher em qual posição jogar (selecionada no momento da inscrição) e ainda tem direito a uniforme, troca de roupa e aquecimento no vestiário do Palmeiras, mochila e kit banho.

A preleção é feita com os ídolos Djalminha e Paulo Nunes, além de ter escalação e transmissão nos telões, acesso para três crianças entrarem em campo na hora do hino e ainda convite para dez torcedores acompanharem tudo da arquibancada.Essa experiência ainda terá entrevista após o jogo. E, para guardar esses momentos além da memória, os participantes ainda recebem o vídeo do jogo na íntegra e fotos profissionais.

Os jogos acontecem de hora em hora, das 16h às 20h e os valores partem de R$ 1.800,00 (dividido em até seis vezes sem juros). As inscrições podem ser feitas tanto na bilheteria do Allianz Parque, como no site diadecraque.com.br.

Dia de Craque BanheiristasQuem tem de 7 a 15 anos também vai poder viver a experiência em campo. Isso porque das 9h às 15h, do dia 14 de maio, o Allianz Parque receberá o Dia de Craque Banheiristas, com a participação dos youtubers Caio e Vitor Lo e Owen Skilo. Eles comandam o canal Banheiristas, em que compartilham conteúdos diários sobre futebol para seus mais de 3,6 milhões de inscritos.

As crianças e adolescentes serão divididos em categorias de acordo com a idade e, para participar, é preciso estar acompanhado de um adulto responsável. As inscrições podem ser feitas na bilheteria do estádio ou no site: diadecraque.com.br/banheiristas e saem por R$ 1.199,00 (divididos em até 6 x sem juros).

Dia de Craque e Dia de Craque Banheiristas14 de maioAllianz Parque – Rua Palestra Itália, 200 – Perdizes – São PauloTel. (11) [email protected]