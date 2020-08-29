Com direito a virada nos acréscimos, Cuiabá bate a Chape e assume a liderança da Série B

Crédito: Reprodução/Premier

O Cuiabá é o novo líder da Série B. Com uma virada nos acréscimos, o Dourado bateu a Chapecoense por 2 a 1 e chegou aos 13 pontos. O Verdão do Oeste é o terceiro, com 10 pontos.Na próxima rodada, o Cuiabá encara o Botafogo-SP, fora de casa. Enquanto isso a Chapecoense recebe o Juventude, na Arena Condá.

O jogo

Com pouco mais de 6 minutos a Chapecoense conseguiu o seu gol. No esticão do zagueiro, Paulinho Moccelin ganhou de cabeça, tentou um passe para Anselmo Ramón que foi interceptado pela zaga e na sobra disparou um torpedo para vencer João Carlos, 1 a 0.

Ao construir a vantagem logo de cara, a Chape deu a bola ao Cuiabá, que encontrava dificuldades para furar a retranca. O jeito foi arriscar de fora da área. Em duas oportunidades, Jenison deu trabalho ao goleiro João Ricardo.

No segundo tempo o duelo retomou de maneira quente e na casa dos 7 minutos, Anselmo Ramon e Hayner se estranharam dentro de campo e acabaram expulsos, deixando as equipes com 10 jogadores.

Mesmo com mais espaço em campo, o Dourado não conseguia penetrar na marcação rival. Bem postada, a Chape apostava no ferrolho ofensivo e mantinha a vantagem mínima.