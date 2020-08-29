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Com direito a virada nos acréscimos, Cuiabá bate a Chape e assume a liderança da Série B

Dourado martelou ao longo dos 90 minutos e conseguiu os dois gols salvadores na reta final...

Publicado em 28 de Agosto de 2020 às 22:29

LanceNet

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Publicado em 

28 ago 2020 às 22:29
Crédito: Reprodução/Premier
O Cuiabá é o novo líder da Série B. Com uma virada nos acréscimos, o Dourado bateu a Chapecoense por 2 a 1 e chegou aos 13 pontos. O Verdão do Oeste é o terceiro, com 10 pontos.Na próxima rodada, o Cuiabá encara o Botafogo-SP, fora de casa. Enquanto isso a Chapecoense recebe o Juventude, na Arena Condá.
O jogo
Com pouco mais de 6 minutos a Chapecoense conseguiu o seu gol. No esticão do zagueiro, Paulinho Moccelin ganhou de cabeça, tentou um passe para Anselmo Ramón que foi interceptado pela zaga e na sobra disparou um torpedo para vencer João Carlos, 1 a 0.
Ao construir a vantagem logo de cara, a Chape deu a bola ao Cuiabá, que encontrava dificuldades para furar a retranca. O jeito foi arriscar de fora da área. Em duas oportunidades, Jenison deu trabalho ao goleiro João Ricardo.
No segundo tempo o duelo retomou de maneira quente e na casa dos 7 minutos, Anselmo Ramon e Hayner se estranharam dentro de campo e acabaram expulsos, deixando as equipes com 10 jogadores.
Mesmo com mais espaço em campo, o Dourado não conseguia penetrar na marcação rival. Bem postada, a Chape apostava no ferrolho ofensivo e mantinha a vantagem mínima.
Quando tudo se encaminhava para o triunfo catarinense, o Cuiabá reagiu nos acréscimos. Primeiro com Anderson Conceição, que subiu no segundo andar para empatar o duelo. Na saída de jogo, o Dourado roubou a bola e após novo cruzamento, a bola sobrou com Yago, que pegou firme e virou a favor do time da casa, 2 a 1.

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