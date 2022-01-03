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futebol

Com direito a mensagem de apoio, Bahia renova com seu patrocionador mais longevo

Acordo entre o Esquadrão e empresa do ramo alimentício tem novo contrato com duração até o fim de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 16:40

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 16:40

Em meio a temporada onde o Bahia precisará se adequar a uma realidade financeira diferente do bom poder aquisitivo que conseguiu acumular nos últimos anos em meio a gestão de Guilherme Bellintani, o clube garantiu a continuidade de seu parceiro mais longevo.Receba as principais notícias do esporte com o novo canal do LANCE!Através de seus canais oficiais, o tricolor oficializou o prolongamento do acordo com a Canaã Alimentos, empresa do ramo alimentício radicada no estado baiano que tem acordo com o clube desde 2014.
E, em momento complicado onde o Bahia terá de disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, o diretor-geral da companhia, Evilásio Souza, não deixou de enviar uma espécie de mensagem de apoio para o Esquadrão no grande objetivo de 2022 que é de voltar a elite nacional:
- É como alguém da família ou um grande amigo: estamos com o Bahia nas horas boas e especialmente nas ruins. Temos orgulho de ser o parceiro mais antigo do clube e vamos juntos em busca desse acesso já em 2022.
Crédito: EmpresacompletaráseuoitavoanocomoEsquadrão(Divulgação/ECBahia

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