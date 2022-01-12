Com direito a 'lei do ex', Palmeiras é derrotado pela Portuguesa em jogo-treino no Allianz Parque

O Palmeiras fez seu segundo jogo-treino desta pré-temporada na manhã desta quarta-feira e acabou derrotado pela Portuguesa por 2 a 1, no Allianz Parque. O revés teve um detalhe curioso, já que um dos gols da Lusa foi marcado pelo atacante Luan, que defendeu o Verdão na última década, caracterizando a tradicional "lei do ex". O gol alviverde foi anotado pelo jovem Gabriel Veron.Em mais um duelo de preparação para as disputas de 2022, o Palmeiras entrou em campo com um time no primeiro tempo e outro diferente no segundo.
A formação inicial foi: Vinicius; Gustavo Gómez, Kuscevic e Renan; Breno Lopes, Patrick de Paula, Atuesta e Piquerez; Raphael Veiga, Dudu e Deyverson.
Os melhores momentos do Verdão foram de Dudu, em jogada individual após lançamento de Piquerez, e de Breno Lopes, que foi acionado por Gómez, cruzou, mas não encontrou nenhum companheiro na pequena área. Vinicius foi destaque ao fazer boas defesas. A Lusa foi ao intervalo vencendo por 1 a 0.
Já na etapa final o time foi: Vinicius; Marcos Rocha, Naves e Luan; Mayke, Danilo, Jailson e Wesley; Gustavo Scarpa, Gabriel Veron e Rafael Navarro.
Logo no começo, Veron aproveitou erro na saída de bola adversária, carregou, chutou bem e empatou. O meio-campista Jailson foi bem em chutes de média distância e Marcos Rocha, após um arremate forte da entrada da área, quase virou. No final, porém, a Lusa fez o segundo e deu números finais ao marcador.O detalhe curioso desse tradicional duelo do futebol paulista foi a "lei do ex" que deu as caras no Allianz Parque. Luan, que esteve sob contrato com o Verdão entre 2010 e 2017, foi o autor de um dos gols da Lusa nesta manhã. Além disso, quem comandou o time visitante foi Denys Facincani, lateral-esquerdo que defendeu o Alviverde por mais de cinco anos na década de 80.
Atualmente, a Lusa disputa a Série A2 do Campeonato Paulista, mas disputará nem a Série D do Campeonato Brasileiro em 2022, após não ter conseguido a sonhada vaga na Copa Paulista do ano passado, quando parou na semifinal.
Foi o segundo jogo-treino do Palmeiras na temporada. No último domingo , o time de Abel Ferreira empatou com o Pouso Alegre-MG por 2 a 2, na Academia de Futebol, com gols de Rony e Wesley. O elenco palestrino almoça e descansa no centro de excelência para a atividade da tarde, às 16h. A estreia oficial no ano será no dia 23, contra o Novorizontino, às 16h, pelo Campeonato Paulista.