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Com direito a gol de falta, Palmeiras bate Athletico e conquista Recopa Sul-Americana pela primeira vez

Verdão superou retranca paranaense e chega à conquista inédita no Allianz Parque...
LanceNet

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Publicado em 

02 mar 2022 às 23:25

Publicado em 02 de Março de 2022 às 23:25

Abel Ferreira conseguiu de novo. Na noite desta quarta-feira (2), graças a gols de falta de Zé Rafael e Danilo, o Palmeiras venceu o Athletico-PR por 2 a 0, no Allianz Parque, e conquistou pela primeira vez o título da Recopa Sul-Americana.Em uma partida de amplo domínio palmeirense, novamente a equipe sentiu a falta de precisão nas finalizações. O Verdão cria, se movimenta, mas peca na hora de definir as chances.
Diferente do jogo de ida em Curitiba (PR), quando tudo terminou empatado em 2 a 2, desta vez o Verdão contou com um adversário que preferiu pelo menos no começo a se defender.
Menos mal para o Palmeiras, que conseguiu o seu primeiro gol no início do segundo tempo, com Zé Rafael, até então um dos destaques da partida, acertando uma belíssima cobrança de falta no ângulo.
Com o resultado adverso, o Furacão precisou se lançar ao ataque. E aí o Verdão achou o segundo. Danilo aproveitou uma roubada de bola no meio-campo e apareceu no ataque para marcar e definir a vitória.
Com o título inédito em mãos, o Palmeiras volta suas atenções para o Guarani, no próximo domingo (6), contra o Guarani, novamente no Allianz Parque. No mesmo dia, o Athletico encara o Cascavel, fora de casa, pelo Paranaense. Ambas equipes estão na edição deste ano da Copa Libertadores.O JOGO
Em um começo de jogo de muita pressão sobre o adversário, o Palmeiras buscou abrir o placar logo cedo. Aos 10, Raphael Veiga invadiu a área e chutou com força e perigo, mas a zaga desviou para escanteio. Quatro minutos depois, foi a vez de Dudu, que driblou três marcadores, mas ao finalizar o que seria um golaço acabou escorregando.
A pressão do Verdão continuava. Aos 17, Dudu cobrou escanteio e Murilo cabeceou com perigo para fora. Aos 21, o camisa 7 apareceu de novo. Recebeu boa bola em contra-ataque e chutou para fora.
Foram sete finalizações em pouco mais de 20 minutos no jogo para o Verdão, que esbarrava na forte defesa athleticana. Aos poucos, contudo, os paranaenses foram ganhando gosto pela peleja e aparecendo mais à frente.
Aos 33, Khellven tabelou com Terans e arriscou a finalização, que saiu pela linha de fundo. Aos 39 foi a vez de Léo Cittadini. O ídolo Pablo furou no cruzamento rasteiro, mas a bola sobrou livre para o meia, que finalizou de primeira para fora.
Chances esporádicas que não ameaçavam o domínio alviverde no jogo. Aos 43, por exemplo, Danilo achou bom passe e profundidade para Rony, que ganhou de Thiago Heleno na corrida e chutou pela linha de fundo.ABEL MEXE, MAS É BOLA PARADA QUE DECIDE
A famigerada estatística apontava a precariedade das finalizações no primeiro tempo. Nenhuma delas no alvo. Era hora de apostar mais na velocidade para tentar quebrar as linhas defensivas do rival rubro-negro. E Abel Ferreira tentou exatamente isso, colocando Wesley no lugar de Gabriel Veron durante o intervalo.
Não que isso tenha sido determinado, mas foi o pontapé para o gol. Aos 2, Wesley tentou invadir a área e a zaga fez o desarme. No rebote, Zé Rafael acabou sofrendo a falta. Na cobrança, o camisa 8 meteu no ângulo e marcou.
A partir do gol, o Verdão foi pro ataque. Foram diversas chances seguidas, com Dudu, aos 5, e Wesley, aos 9. Mas a que mais arrancou suspiros palestrinos na arena foi a de Rony. Aos 8, o Rústicou acertou uma belíssima bicicleta que obrigou Santos a se esticar para fazer uma bela defesa.
O autor do gol queria mais. Aos 14, Zé Rafael ficou com um rebote dentro da área e chutou. Para fora. No minuto seguinte, sem descanso, o camisa 8 recebeu passe de Wesley e quase marcou após saída errada de Thiago Heleno.
No restante da etapa final, atrás no placar, o Furacão se lançou ao ataque e acabou sofrendo o gol. Aos 42, Atuesta roubou a bola no meio de campo, levou para dentro da área e tocou rasteiro para trás. Danilo bateu colocado e definiu o inédito título para o Palmeiras.FICHA TÉCNICAPALMEIRAS 2 x 0 ATHLETICO-PR
Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)Data/Horário: 2/3/2022 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)Árbitro: Jesus Valenzuela (Venezuela)Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno (ambos Venezuela)VAR: German Delfino (Argentina)Público e renda: 30.065 pagantes e R$ 2.562.317,30Cartões amarelos: Abel Ferreira (Palmeiras)Cartão vermelho: Abel Ferreira (Palmeiras)
GOLS: Zé Rafael (falta) aos 4min do 2ºT (1-0) e Danilo aos 42min do (2-0)
PALMEIRASWeverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael (Jailson, 24/2) e Raphael Veiga (Mayke 41/2); Dudu (Atuesta 41/2), Rony e Gabriel Veron (Wesley, intervalo)Técnico: Abel Ferreira
ATHLETICO-PRSantos; Khellven (Christian 40/2), Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Erick, Hugo Moura (Rômulo 40/2), Matheus Fernandes (Julimar, 27/2) e Léo Cittadini (Mercado, 16/2); David Terans (Marlos, 16/2) e Pablo Técnico: Alberto Valentim
Crédito: ZéRafaelcomemoraogoldefaltaquedeuotítulodaRecopaparaoPalmeiras(Foto:NelsonAlmeida/AFP

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