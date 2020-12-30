Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com direito a gol de bicicleta, Juventude derrota a Ponte e se consolida no G4

Dentro de casa, o Jaconero saiu atrás do marcador, mas conseguiu sair de campo com três pontos importantes...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 dez 2020 às 18:56

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 18:56

Crédito: Reprodução/Premiere
No Alfredo Jaconi, o Juventude derrotou a Ponte Preta por 2 a 1. Com o triunfo, o Jaconero chegou aos 52 pontos, na 3ª posição. A Macaca é a 7ª, com 46 pontos.
Na próxima rodada, o Juventude visita o Cuiabá, na Arena Pantanal. A Ponte Preta faz o derby contra o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa.
O jogo
A etapa inicial teve poucas chances claras. As duas defesas mostraram qualidade e levaram a melhor em quase todas as divididas.
Diante de tanta dificuldade, a Ponte Preta chegou com perigo em cobrança de falta com Camilo, mas a bola passou rente ao poste. A resposta do Juventude veio no chute cruzado de Rogério, que assustou o time paulista.
Na etapa final o ritmo foi totalmente diferente e a Ponte abriu o placar aos 5 minutos. No levantamento, a bola sobrou com Luan Dias, que bateu forte e venceu Carné, 1 a 0.
O empate veio um minuto depois. Rogério dominou na entrada da área e de bicicleta mandou para dentro do gol, 1 a 1.
Melhor em campo, o Jaconero assumiu a liderança do placar na casa dos 31 minutos. Após cruzamento da esquerda, Éverton jogou na medida para Rafael Grampola, sozinho, testar firme e vencer o goleiro, 2 a 1.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados