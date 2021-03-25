Com direito a Flamengo x Palmeiras, Brasileirão divulga os jogos da primeira rodada; veja a tabela

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Entrando no clima da competição, os perfis oficiais do Brasileirão divulgaram, na noite desta quarta-feira, os confrontos da primeira rodada do campeonato. Caso tudo ocorra como o planejado, o torneio organizado pela CBF está previsto para começar no dia 30 de maio.

> Veja em que dia será a Supercopa do BrasilEntre os confrontos, os clássicos interestaduais chamaram a atenção. Logo na primeira rodada, jogos como Flamengo x Palmeiras - clubes que vão disputar a Supercopa do Brasil - e São Paulo x Fluminense vão protagonizar grandes duelos.