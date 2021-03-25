Com direito a Flamengo x Palmeiras, Brasileirão divulga os jogos da primeira rodada; veja a tabela

Entrando no clima da competição, os perfis oficiais do Brasileirão divulgaram, na noite desta quarta-feira, os confrontos da primeira rodada do campeonato. Caso tudo ocorra como o planejado, o torneio organizado pela CBF está previsto para começar no dia 30 de maio.
> Veja em que dia será a Supercopa do BrasilEntre os confrontos, os clássicos interestaduais chamaram a atenção. Logo na primeira rodada, jogos como Flamengo x Palmeiras - clubes que vão disputar a Supercopa do Brasil - e São Paulo x Fluminense vão protagonizar grandes duelos.
Veja todas partidas na publicação oficial do Brasileirão:Flamengo x Palmeiras São Paulo x Fluminense Internacional x Sport Bahia x Santos Chapecoense x Red Bull Bragantino Corinthians x Atlético-GO Atlético-MG x Fortaleza Ceará x Grêmio Athletico-PR x América-MG Cuiabá x Juventude