Com Diego capitão e Willian Arão e Bruno Henrique, Flamengo está escalado para jogo com América-MG

O Flamengo levará a campo uma equipe basicamente reserva para o confronto com o América-MG, logo mais, às 11h. Cerca de uma hora antes da bola rolar no jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho divulgou a escalação na qual traz apenas o volante Willian Arão e o atacante Bruno Henrique como titulares absolutos Outro jogador que ganhou "status" de titular sob o comando de Renato, Andreas Pereira inicia a partida no banco de reservas. Há possibilidade do jovem entrar no decorrer do duelo com o Coelho tanto no lugar de Thiago Maia quanto mais adiantado, no lugar de Diego.
O camisa 10 é um dos "reservas de luxo" para o confronto de hoje, ao lado de Vitinho, que vem se consolidando com o passar do tempo.. Renato observará o lateral-direito Matheuzinho, apostará na dupla de zaga Léo Pereira e Gustavo Henrique e contará com o atacante Pedro.
Mesmo recuperados de lesões, o lateral Filipe Luís e o meia Arrascaeta sequer viajaram. Ambos são preservados para o jogo da volta da semifinal da Copa Libertadores, diante do Barcelona de Guayaquil.
O LANCE! acompanha em tempo real o confronto entre América-MG e Flamengo.