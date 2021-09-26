Com Diego capitão e Willian Arão e Bruno Henrique, Flamengo está escalado para jogo com América-MG

O Flamengo levará a campo uma equipe basicamente reserva para o confronto com o América-MG, logo mais, às 11h. Cerca de uma hora antes da bola rolar no jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho divulgou a escalação na qual traz apenas o volante Willian Arão e o atacante Bruno Henrique como titulares absolutos Outro jogador que ganhou "status" de titular sob o comando de Renato, Andreas Pereira inicia a partida no banco de reservas. Há possibilidade do jovem entrar no decorrer do duelo com o Coelho tanto no lugar de Thiago Maia quanto mais adiantado, no lugar de Diego.