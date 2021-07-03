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Com Diego Alves, mas sem titular outro titular absoluto: Flamengo divulga relacionados para o Fla-Flu

Rubro-Negro enfrenta o Tricolor pela 9ª rodada do Brasileiro, na Neo Química Arena...
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Publicado em 

03 jul 2021 às 14:49

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 14:49

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo teve pouco tempo para treinos após a recente vitória sobre o Cuiabá e, neste sábado, finalizou a preparação para o clássico contra o Fluminense, a ser realizado amanhã, em São Paulo. Há pouco, o clube divulgou a lista de relacionados, com destaque para a volta de Diego Alves, poupado na rodada passada, e sem a presença de Diego Ribas, que teve lesão constatada no joelho e tornozelo e, já em fisioterapia, para por cerca de três semanas. Sem o camisa 10, a dúvida que fica para Rogério Ceni, agora, é quanto à escolha do substituto na função de primeiro volante. Para a vaga, o treinador tem três opções: Hugo Moura, Thiago Maia ou o avanço de Willian Arão, com a entrada de Gustavo Henrique na zaga (leia mais aqui).
Para o Fla-Flu, quem poderia voltar é Isla, já que o Chile foi eliminado da Copa América na última noite. No entanto, o Rubro-Negro concedeu folgas ao lateral-direito, que só se reapresentará ao Ninho do Urubu na segunda-feira.
+ Confira a tabela completa do Brasileirão
Flamengo e Fluminense se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. O LANCE! acompanha tudo sobre o clássico em Tempo Real.

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