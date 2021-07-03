Com Diego Alves, mas sem titular outro titular absoluto: Flamengo divulga relacionados para o Fla-Flu

O Flamengo teve pouco tempo para treinos após a recente vitória sobre o Cuiabá e, neste sábado, finalizou a preparação para o clássico contra o Fluminense, a ser realizado amanhã, em São Paulo. Há pouco, o clube divulgou a lista de relacionados, com destaque para a volta de Diego Alves, poupado na rodada passada, e sem a presença de Diego Ribas, que teve lesão constatada no joelho e tornozelo e, já em fisioterapia, para por cerca de três semanas. Sem o camisa 10, a dúvida que fica para Rogério Ceni, agora, é quanto à escolha do substituto na função de primeiro volante. Para a vaga, o treinador tem três opções: Hugo Moura, Thiago Maia ou o avanço de Willian Arão, com a entrada de Gustavo Henrique na zaga (leia mais aqui).