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Com Diego Alves, Flamengo divulga 27 relacionados para sequência de jogos fora do Rio

Rubro-Negro compartilhou a lista dos jogadores que irão compor a delegação nas viagens para os jogos contra Goiás, Palmeiras e Athletico-PR...
LanceNet

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Publicado em 

17 jan 2021 às 14:31

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 14:31

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
O Flamengo treinou às 9h deste domingo, visando o jogo contra o Goiás, amanhã, em Goiânia, e está de malas prontas para iniciar uma semana com três partidas em seis dias, todas distante do Rio de Janeiro. E, no início desta tarde, o clube divulgou a lista de relacionados para as viagens da semana, com 27 nomes, incluindo Diego Alves, em fase final de recuperação de uma lesão na coxa direita.
Apesar de estar na lista da viagem, Diego Alves tende a ser desfalque no jogo contra o Goiás, uma vez que não treinou com o grupo uma vez sequer ao longo da semana. Hoje, voltou a apenas realizar treino, à parte, com fisioterapeutas no gramado do Ninho do Urubu.
Curiosamente, o Flamengo não venceu no período em que o camisa 1 é baixa - já são três jogos sem vencer, com duas derrotas nos dois últimos compromissos (para Fluminense e Ceará), além do empate com o Fortaleza.
Quem também está na lista é Gerson, mas visando os treinos e outros dois jogos (contra Palmeiras e Athletico-PR, em Brasília e Curitiba, respectivamente) nas viagens, já que está suspenso para a partida de amanhã. O único desfalque, portanto, é Thiago Maia, em fase inicial de fisioterapia após operar o joelho.
> Ainda dá para o Fla? Confira e simule tabela do Campeonato Brasileiro
São três rodadas sem vencer no Brasileiro, o que fez o Flamengo estacionar nos 49 pontos e ter que dormir fora do G4 de sexta para sábado. A diferença para o líder São Paulo, contudo, permanece em sete pontos. Na segunda-feira, o Rubro-Negro inicia uma sequência de cinco partidas fora do Rio de Janeiro diante do Goiás, no Estádio da Serrinha, em Goiânia. A bola rola às 20h.

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