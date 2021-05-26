Com Diego Alves de volta, Flamengo divulga os relacionados para encarar o Vélez na Libertadores

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Com o Maracanã já colorido de rubro-negro no mosaico feito pela torcida, o Flamengo finalizou a preparação no Ninho do Urubu, nesta quarta-feira, véspera da partida contra o Vélez Sarsfield, a ser realizada pela sexta e última rodada do Grupo G da Libertadores. E os 23 atletas relacionados para o embate diante dos argentinos foram divulgados pelo clube.

+ 20 anos depois: saiba por onde andam os jogadores do Flamengo da histórica final do gol do PetO fator que mais chama a atenção na lista é o retorno de Diego Alves, que não não entra em campo desde o dia 4 de maio, quando atuou apenas nos 45 primeiros minutos na vitória contra a LDU, fora de casa. Com uma fibrose na coxa, o goleiro foi desfalque nas últimas cinco partidas, mas está recuperado e fica à disposição de Rogério Ceni.

Nesta quarta-feira, Diego Alves participou normalmente e de forma integral da atividade com o grupo pela primeira vez após o ocorrido.

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Com 11 pontos somados, o Flamengo já tem a vaga assegurada às oitavas da Libertadores. O duelo diante do Vélez, segundo colocado, com nove pontos, valerá pela liderança do grupo. A bola rolará às 21h desta quinta, no Maracanã.