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Com Diego Alves de volta e sem Pedro Rocha, Flamengo divulga os relacionados para enfrentar o Goiás

Goleiro retorna após um mês e meio fora. O atacante, por sua vez, foi diagnosticado com um desequilíbrio muscular e permanece sob os cuidados do Departamento Médico...

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 13:53

LanceNet

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Publicado em 

13 out 2020 às 13:53
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Com os "reforços" de Diego Alves e de Lázaro, o Flamengo divulgou a lista de relacionados para o jogo contra o Goiás, que será disputado nesta terça-feira, às 18h, no Maracanã. O goleiro volta após se recuperar de uma lesão no ombro, sofrida na vitória sobre o Santos, em 30 de agosto. Outra novidade é a presença do jovem Lázaro, de 18 anos.
Por outro lado, o Flamengo segue sem contar com o atacante Pedro Rocha, que está em fase final de recuperação de lesão na coxa esquerda. O clube divulgou que o atleta foi submetido a novas avaliações, que constataram um déficit de força muscular. Dessa forma, Pedro Rocha permanece aos cuidados do Departamento Médico e da preparação física. Além de Pedro Rocha, o Flamengo conta com uma série de desfalques. Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Isla e Arrascaeta estão com suas respectivas seleções, enquanto Gabigol se recupera de lesão no tornozelo e Diego Ribas cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.
Um provável time do Flamengo conta com: Hugo Souza (Diego Alves); Matheuzinho, Gustavo Henrique, Léo Pereira (Natan) e Renê; Willian Arão, Thiago Maia (Gerson) e Pepê (Vitinho); Michael, Lincoln (Pedro) e Bruno Henrique.

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