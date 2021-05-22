Com dez participações de gols em oito jogos, Bia Zaneratto comanda ataque do Palmeiras Feminino

Na sua segunda passagem pelo Palmeiras, Bia Zaneratto vem comandando o ataque da equipe. Em oito jogos no Brasileirão Feminino A1, a camisa 10 acumula dez participações em gols, sendo a líder no quesito pelo elenco e no torneio nacional.As palmeirenses acumulam 22 bolas na rede até aqui, com a atleta participando de 45,45% das conversões – são cinco gols, o que a configura como artilheira do campeonato, além de cinco assistências. A Imperatriz também é a jogadora que mais jogou, com oito jogos e um total de 664 minutos em campo.Em 2020, quando estava em sua primeira passagem pelo Palmeiras, Bia Zaneratto entrou em campo em apenas duas oportunidades, mas já deixou sua marca mesmo assim – foram dois gols e duas assistências.