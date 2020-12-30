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Com dez jogos pelo Fla, Ceni tem aproveitamento e números inferiores ao de Dome no mesmo período

Atual treinador do Rubro-Negro tem treinos agendados até o dia 5 de janeiro, véspera do clássico contra o Fluminense, para trabalhar em prol do embalo pelo título brasileiro...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 09:00
Crédito: Ceni assumiu o Flamengo após Torrent deixar o clube, em novembro (Fotos: Alexandre Vidal/Flamengo; montagem L!
Rogério Ceni conseguiu fechar o mês de dezembro invicto, mas as duas eliminações (da Copa do Brasil e da Libertadores) em 13 dias e as atuações inconsistentes no Brasileiro têm atraído desconfiança. Além disso, aproveitamento e números não estão ao lado do técnico sob o comando do Flamengo. Até aqui, Ceni tem dez jogos pelo Fla, com quatro vitórias, quatro empates e duas derrotas, o que rende um aproveitamento de 53,3%, ou seja, inferior ao de Domènec Torrent no mesmo período, que foi de 56,6%. Em tempo: o aproveitamento geral do catalão foi de 64,1%, em 24 jogos, ao todo.
De acordo com o site "Sofascore", Ceni ainda tem outros números desfavoráveis em relação ao de Dome neste recorte (dez jogos), como o de necessidade de "chutes para marcar gol" (8.5 a 6.9 para o estrangeiro) e de "chutes para sofrer gol" (o time do ex-goleiro leva gol após 5.2 dos chutes, enquanto o de Torrent, tinha a média de 6.5).
Mas há vantagens para o lado de Ceni. Por exemplo, o time do treinador atual cria mais "grandes chances": 36 a 31, além possuir um percentual de maior precisão quanto a "conversão de chances": 31% a 26%.
Quanto a gols sofridos, cujo sistema defensivo tem estado no centro dos holofotes e sido o calcanhar de aquiles da temporada, tanto o time de Ceni quanto o de Dome levaram 13 gols. Mas o de Ceni fez três a mais: 16 a 13.
Os números não são animadores, assim como a distância do Fla para o líder, mas Rogério Ceni não joga a toalha na briga pelo título brasileiro.
> Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
E o próximo jogo será somente no dia 6 de janeiro, contra o Fluminense, no Maracanã, às 21h30, e válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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