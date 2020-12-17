Com dez jogos a menos, Marinho iguala seu recorde de gols em uma temporada

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Em meio a tantos Meninos da Vila, um experiente jogador vem se destacando no Santos: Marinho. Aos 30 anos de idade, o atacante é o principal artilheiro do Peixe em 2020 e peça fundamental na equipe comandada pelo técnico Cuca. Uma fase tão boa que já o fez igualar seu recorde de gols em uma temporada na carreira.

Na goleada por 4 a 1 sobre o Grêmio, nesta quarta-feira, que garantiu a classificação santista às semifinais da Copa Libertadores, o camisa 11 deixou a sua marca mais uma vez, chegando a 21 bolas na rede este ano. Com isso, Marinho igualou sua temporada mais artilheira, alcançada no Vitória, em 2016. Porém, com um detalhe: o atacante disputou apenas 33 jogos em 2020, 10 a menos do que pelo Rubro-Negro Baiano.

O momento de Marinho não é positivo apenas no comparativo com seus outros anos, mas também no contexto geral. Com o gol sobre o Tricolor Gaúcho, o atacante do Peixe assumiu a artilharia da temporada entre os jogadores da Série A, empatando com Thiago Galhardo, do Internacional, Diego Souza, do Grêmio, e Germán Cano, do Vasco. O santista, no entanto, por ter entrado menos vezes em campo, tem a melhor média entre os três.

GOLS DE MARINHO NOS ÚLTIMOS ANOS

2015 - Ceará/Cruzeiro - 10 gols em 40 jogos2016 - Vitória - 21 gols em 43 jogos2017 - Changchun Yatai-CHI - 3 gols em 17 jogos2018 - Changchun Yatai-CHI/Grêmio - 1 gol em 21 jogos2019 - Grêmio/Santos - 12 gols em 40 jogos2020 - Santos - 21 gols em 33 jogos

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