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futebol

Com detalhes dourados, Botafogo lança camisa de aquecimento

Peça faz parte da coleção 2020/21 produzida pela Kappa e tem o preço de R$ 159,90...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2020 às 16:39

Publicado em 04 de Dezembro de 2020 às 16:39

Crédito: Reprodução/Botafogo
Aos poucos, a nova coleção de uniformes do Botafogo é conhecida. Com a camisa principal lançada, o Alvinegro também tem uma nova camisa de aquecimento, marcada por detalhes dourados na manga e no escudo. A peça é produzida pela Kappa e faz parte da coleção 2020/21.
O clube de General Severiano havia lançado apenas o uniforme tradicional, com listras alvinegras, no que diz respeito à nova coleção. A camisa de aquecimento vem para acompanhar a camisa número um e custa R$ 159,90, com tamanhos disponível do P ao GG adultos.
Para esta camisa, que será utilizada pelos jogadores ao subirem ao gramado para aquecer antes das partidas, os detalhes dourados chamam a atenção. Até mesmo o bordado do escudo do Alvinegro tem detalhes nesta cor.
A Kappa e o Botafogo estudam o lançamento dos outros dois uniformes principais ainda em 2020. A pandemia do novo coronavírus atrasou a programação de divulgação das novas camisas do Alvinegro junto a empresa italiana.

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