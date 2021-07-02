Com desgaste, Kaio Jorge desfalca o Santos contra o América-MG

O atacante Kaio Jorge será desfalque no Santos para o duelo contra o América-MG neste sábado, pela 9ª rodada do Brasileirão. Com desgaste pela sequência de jogos, o jogador não viaja para Belo Horizonte e passará por um controle de carga durante o final de semana para minimizar o risco de lesões.O camisa 9 tem 24 jogos na temporada e é o artilheiro da equipe ao lado de Marinho, com seis gols. Ele disputou os nove jogos do Santos em junho e foi titular em todas as partida pelo Brasileiro.