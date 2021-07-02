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futebol

Com desgaste, Kaio Jorge desfalca o Santos contra o América-MG

Atacante atuou nos nove jogos do Santos no mês de junho e aproveitará o final de semana para fazer um trabalho de equilíbrio muscular para evitar lesões...

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 13:59

LanceNet

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Publicado em 

02 jul 2021 às 13:59
Crédito: Ivan Storti/SantosFC
O atacante Kaio Jorge será desfalque no Santos para o duelo contra o América-MG neste sábado, pela 9ª rodada do Brasileirão. Com desgaste pela sequência de jogos, o jogador não viaja para Belo Horizonte e passará por um controle de carga durante o final de semana para minimizar o risco de lesões.O camisa 9 tem 24 jogos na temporada e é o artilheiro da equipe ao lado de Marinho, com seis gols. Ele disputou os nove jogos do Santos em junho e foi titular em todas as partida pelo Brasileiro.
Kaio Jorge tem contrato com o Santos apenas até o final do ano e já pode assinar um pré-contrato para deixar o clube em janeiro. O Peixe ainda tenta uma venda na atual janela e não descarta a renovação.Se não poderá contar com Kaio Jorge, Fernando Dini, terá a volta do atacante Marinho, que cumpriu suspensão na última rodada no empate sem gols do Santos contra o Sport, na Vila Belmiro.

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