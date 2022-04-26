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Com desfile impecável, Mancha Verde chega ao segundo título do Carnaval de São Paulo

Escola da torcida do Palmeiras fatura troféu perdendo apenas meio décimo na apuração...

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 18:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 abr 2022 às 18:29
Em apuração ocorrida nesta terça-feira (26), a Mancha Verde conquistou o bicampeonato do Carnaval de São Paulo. Com o enredo 'Planeta Água', que falou sobre a importância da preservação e valorização do recurso natural, a escola associada à maior torcida organizada do Palmeiras repetiu o feito de 2019 e levou o título da folia paulistana.
>> GALERIA: O esporte no samba: lembre quem já foi reverenciado no Carnaval
Vice-campeã do Carnaval em 2020, último ano da folia antes da pausa forçada pela pandemia do Covid-19, a Mancha Verde honra mais uma vez os altos investimentos recebidos da patrocinadora Crefisa por meio da Lei Rouanet. Inclusive, foi o último ano de bonança, pois a agremiação rompeu oficialmente com Leila Pereira, agora presidente do time alviverde.
A Mancha chega ao seu bicampeonato após dar um susto em seus integrantes no início do desfile na última sexta-feira (22), quando uma alegoria do carro abre-alas teve problemas, o braço de uma escultura quebrou e precisou de agilidade da escola para encontrar uma solução e atrasou o início do desfile em cerca de cinco minutos.
Para Paulo Serdan, presidente da escola, o problema não foi tão grande quanto o noticiado.
- Não saímos com atraso. Isso foram vocês (jornalistas) que falaram. A gente cumpriu o regulamento. Se eu quiser largar a escola com 60 minutos, eu posso. A gente só mudou a estratégia.
O dirigente declarou que o segundo título da agremiação palmeirense coroa o trabalho iniciado há quatro anos, quando conseguiu o patrocínio da Crefisa.
- O nosso diferencial foi conseguir com o recurso disponível trabalhar desde 2020. A gente conseguiu manter os funcionários recebendo, trabalhando. E quando tem amor, carinho, dá resultado. Quando teve o problema no braço da escultura, corremos e desdobramos para resolver o problema.
O desempenho da Mancha Verde na apuração foi plenamente satisfatório. A escola perdeu apenas um décimo de ponto, no segundo quesito avaliado, de Mestre-Sala e Porta-Bandeira. E seguiu em uma disputa nota a nota com Mocidade Alegre, Tom Maior e Império da Casa Verde, terminando empatada com as concorrentes, mas tendo vantagem nos critérios de desempate.
- É uma mistura de sentimentos. A gente perdeu o título em 2020 na nota de comissão de frente e ganhamos o título esse ano na comissão de frente. O que eu cobrei eles foi absurdo - disse.
As outras duas escolas ligadas à torcidas organizadas no Grupo Especial do Carnaval tiveram desempenho mediano. Dragões da Real e Gaviões da Fiel ficaram em sétimo e oitavo lugares, respectivamente, e estão fora do Desfile das Campeãs, que acontece no próximo final de semana.
Confira a classificação final do Carnaval de São Paulo:
1 - Mancha - 269,92 - Mocidade - 269,93 - Império da Casa Verde - 269,94 - Tom Maior - 269,95 - Unidos da Vila Maria - 269,86 - Águia de Ouro - 269,87 - Dragões da real - 269,68 - Gaviões da Fiel - 269,59 - Rosas de Ouro - 269,510 - Barroca Zona Sul - 269,511 - Tucuruvi - 269,412 - Tatuapé - 269,313 - Colorado do Brás - 269,1 (rebaixada)14 - Vai-Vai - 269,1 (rebaixada)
Crédito: ManchaVerdecantouenredosobreáguanoAnhembi(Foto:ViniciusPerazzini/LANCE!

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