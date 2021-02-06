Com desfalques, Gustavo Morínigo tenta escalar equipe que irá encarar o Santos

Como se já não fosse suficiente a situação do Coritiba no Campeonato Brasileiro, atualmente no Z-4 da competição, a equipe paranaense ainda acabou perdendo jogadores importantes para o confronto diante do Santos, pela 36ª rodada, sábado (13), já que a partida contra o Palmeiras, pela 35ª rodada, acabou sendo adiada por conta do Verdão estar disputando o Mundial de Clubes.Ganhando uma semana de treinamento, o técnico Gustavo Morínigo sabe que os desfalques de Wilson e Rhodolfo (ambos expulsos contra o Fortaleza), além de Rafinha, que acabou levando o terceiro amarelo, deverão ser um grande obstáculo para o time na Vila Belmiro.
No entanto, o comandante deverá ganhar alguns nomes como reforços, entre eles, Jonathan, Neílton e Sabino. Outro que deverá ficar à disposição de Gustavo será Natanael, que chegou a viajar para Fortaleza, porém com dores no aquecimento acabou ficando de fora.
Com isso, o possível time do Coxa deverá ser escalado com: Muralha; Natanael, Nathan Ribeiro, Henrique Vermudt e Jonathan; Hugo Moura, Nathan Silva e Matheus Galdezani; Neílton, Sarrafiore (Robson) e Ricardo Oliveira.