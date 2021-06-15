Com desfalques e Muniz em alta, Flamengo amplia espaço da base no elenco

Crédito: Rodrigo Muniz e João Gomes, dois dos principais destaques entre os Garotos do Ninho (F: Marcelo Cortes/Flamengo

"Craque o Flamengo faz em casa", mas o Flamengo investiu alto para formar um elenco com atletas experientes e renomados. Diego Alves, Rodrigo Caio, Filipe Luís, Diego, Gabigol... Assim, as convocações para as Eliminatórias Sul-Americanas e algumas lesões têm dado oportunidades neste início de temporada aos garotos do Ninho, que têm correspondido à fama do clube. Rodrigo Muniz, com sete gols em 2021, é o principal símbolo desse momento.+ Conheça o novo aplicativo de resultados do LANCE!O Rubro-Negro conta com 29 jogadores em seu grupo principal - como consta no site oficial - dos quais 10 tiveram passagens pelas divisões de base do clube.

Outros nomes do Sub-20 e até Sub-17, como Ryan Luka, Lázaro e Yuri são convocados regularmente para completar os treinos e as relações das partidas.

Debaixo das traves, o Flamengo conta com a experiência de Diego Alves desde 2017. O camisa 1 é titular absoluto do Rubro-Negro quando saudável, mas, especialmente na última temporada, teve problemas com lesões - o que deu brecha para dois goleiros formados no Ninho brilharem: Hugo e Gabriel Batista.

O primeiro assumiu a "bronca" e substituiu Diego Alves em reta final decisiva, tendo papel importante na arrancada para o Octa do Brasileirão De quebra, tornou-se o goleiro mais jovem a conquistar o torneio nacional pelo Flamengo.

Do outro lado, Filipe Luís é o dono da lateral e Renê é o reserva imediato para Rogério Ceni. Contudo, o jovem Ramon é visto com muito bons olhos pelos torcedores - que cobram mais chances ao garoto - e também internamente.ZAGA É O SETOR COM MENOR PARTICIPAÇÃO DA BASE

O setor do meio de campo é bastante alterado com as frequentes convocações de Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gerson, por exemplo, além das mudanças promovidas por Rogério Ceni. Neste cenário, João Gomes surgiu como uma opção e, cada vez mais, vem se provando como um futuro titular do Flamengo.

São 22 jogos na atual temporada, sendo o atleta que mais atuou em 2021. Com bom passe, gol na decisão do Carioca e participação efetiva na marcação - é o jogador com mais desarmes do Flamengo - é uma figura importante no grupo.