Com desfalques, Corinthians inicia semana de treinos e aguarda reforços

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians inicia nesta terça-feira uma rara semana cheia de treinos, já que a Copa do Brasil começa a ser disputada na próxima quarta. A reapresentação do Timão ainda terá diversos desfalques: são 14 jogadores afastados pelo coronavírus.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosO técnico Vagner Mancini aguarda para saber se poderá contar ao menos com alguns deles ao longo da semana, porque a maioria teve coronavírus diagnosticado na última terça-feira. Como são pelo menos dez dias de isolamento, há a possibilidade de alguns atletas ficarem à disposição para a partida de domingo, contra o São Caetano.

Além dos afastados em razão do coronavírus, o Corinthians teve no último domingo diante da Ponte Preta o desfalque dos atacantes Gustavo Mosquito, que se recupera de uma pancada no joelho, e Léo Natel, com dores musculares. Eles podem ficar à disposição para a próxima partida.Quem será desfalque certo diante do São Caetano é o volante Cantillo, que foi expulso durante a vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta e terá de cumprir suspensão. O único volante à disposição neste início de semana é Roni, porque Xavier, Gabriel, Ramiro e Camacho estão com coronavírus.