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futebol

Com desfalques, Corinthians inicia semana de treinos e aguarda reforços

Timão terá cinco dias de trabalho até o próximo jogo, no domingo, contra o São Caetano, mas tem diversos desfalques por causa do coronavírus...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2021 às 09:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
O Corinthians inicia nesta terça-feira uma rara semana cheia de treinos, já que a Copa do Brasil começa a ser disputada na próxima quarta. A reapresentação do Timão ainda terá diversos desfalques: são 14 jogadores afastados pelo coronavírus.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosO técnico Vagner Mancini aguarda para saber se poderá contar ao menos com alguns deles ao longo da semana, porque a maioria teve coronavírus diagnosticado na última terça-feira. Como são pelo menos dez dias de isolamento, há a possibilidade de alguns atletas ficarem à disposição para a partida de domingo, contra o São Caetano.
Além dos afastados em razão do coronavírus, o Corinthians teve no último domingo diante da Ponte Preta o desfalque dos atacantes Gustavo Mosquito, que se recupera de uma pancada no joelho, e Léo Natel, com dores musculares. Eles podem ficar à disposição para a próxima partida.Quem será desfalque certo diante do São Caetano é o volante Cantillo, que foi expulso durante a vitória por 2 a 1 sobre a Ponte Preta e terá de cumprir suspensão. O único volante à disposição neste início de semana é Roni, porque Xavier, Gabriel, Ramiro e Camacho estão com coronavírus.
Os casos confirmados no Corinthians não são apenas de jogadores. Diversos profissionais que trabalham no dia a dia do CT Joaquim Grava foram infectados, como o diretor de futebol Roberto de Andrade e o gerente Alessandro.

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