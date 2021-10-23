Com desfalques, Corinthians divulga relacionados para pegar o Internacional; confira a lista

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

Na manhã deste sábado, o Corinthians finalizou sua preparação para enfrentar o Internacional, neste domingo, no Beira-Rio, pela 28ª rodada do Brasileirão-2021. Logo após a atividade, o clube divulgou a lista de relacionados para a viagem para Porto Alegre, que terá desfalques, mas um retorno importante.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O zagueiro João Victor cumpre suspensão automática após ter levado o terceiro cartão amarelo diante do São Paulo. Os meio-campistas Roni (transição com a preparação física), Ruan Oliveira (revisão cirúrgica do joelho esquerdo) e Willian (lesão no músculo posterior da coxa esquerda) são as outras ausências.

Por outro lado, a comissão técnica conta com o retorno do lateral-direito Fagner, que estava suspenso. Outra novidade na lista de relacionados é o goleiro Carlos Miguel. Recém-chegado ao clube, ele vestirá a camisa 22.Uma curiosidade da relação é o fato de o técnico Sylvinho ter convocado apenas dois zagueiros para o duelo no Rio Grande do Sul: Gil e Raul Gustavo, que devem ser os titulares no domingo. João Pedro, que foi relacionado pela primeira vez no Majestoso, volta a receber uma oportunidade no banco. Marquinhos, que ficou fora da lista nos últimos dois jogos, volta a ter chance.

Um provável Corinthians para enfrentar o Internacional é: Cássio; Fagner, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos; Cantillo; Gabriel Pereira, Giuliano, Renato Augusto e Gustavo Mosquito (Adson); Róger Guedes.

Confira a lista completa dos relacionados corintianos: