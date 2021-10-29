Com desempenho ruim fora de casa, Fluminense precisa superar desafios, desfalques e mais diante do Ceará

Na reta final do Campeonato Brasileiro, o Fluminense tenta se reerguer após mais uma derrota fora de casa. Com baixo aproveitamento como visitante, o time ganhou apenas quatro duelos longe de seus domínios na competição. Agora, o Tricolor se prepara para encarar adversários da última parte da tabela enquanto luta pela classificação para a Libertadores. Se a campanha do Flu no Maracanã não é regular, o desempenho do grupo deixa muito mais a desejar fora dele. Em 14 partidas, a equipe só superou o Flamengo, em partida realizada na Neo Química Arena, em São Paulo, Sport, a Chapecoense e o Athletico-PR como visitante. Comparado aos outros clubes, o Tricolor tem o décimo melhor desempenho sem o mando de campo, com 38.1% de aproveitamento. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG.

Confira a classificação do BrasileirãoSem poder desperdiçar pontos para conseguir chegar ao G6, o time só venceu uma rodada longe de casa nas últimas cinco disputadas, contra o Furacão, na Arena da Baixada. No entanto, escorregou diante do Corinthians e do Santos ao longo do mês de outubro e diminuiu as chances de classificação para o torneio continental, que é o grande objetivo da temporada. Neste domingo, o Fluminense encara outro desafio fora de casa: o duelo contra o Ceará, às 16h, na Arena Castelão. Em toda a história, as equipes se enfrentaram 30 vezes, com 14 vitórias, nove empates e sete derrotas do carioca. Contudo, todas as ocasiões em que o Tricolor não somou pontos aconteceram quando o time era visitante. Trata-se, portanto, de uma grande oportunidade para recuperar os pontos desperdiçados nas últimas rodadas mirando o G6. O campeonato se aproxima do fim, e o Flu terá de mostrar mais também fora de casa para subir na tabela.