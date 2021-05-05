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futebol

Com desconforto na perna, Alison está fora do clássico contra o Palmeiras

Volante já desfalcou o Santos na goleada por 5 a 0 sobre o The Strongest pela Libertadores...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 17:41

LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 17:41
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Santos confirmou que o volante Alison sentiu um desconforto na perna esquerda na tarde desta quarta-feira (5), e precisará passar por uma avaliação do Departamento Médico do Santos. Sendo assim, o capitão do alvinegro está fora do clássico desta quinta-feira (6), contra o Palmeiras.O camisa 5 também não participou da vitória por 5 a 0 do Santos contra o The Strongest, pela Copa Libertadores da América, por suspensão. O seu substituto foi Vinicius Balieiro, que fez uma boa partida e marcou um gol no jogo. Balieiro deve novamente substituir Alison.
Após a vitória na partida desta terça-feira, o técnico Marcelo Fernandes comentou que pretende usar força máxima para o jogo que pode definir o futebol do Santos na competição.- A confiança eajuda bastante, ajudou no empate contra o Bragantino. Para o clássico vamos voltar amanhã à tarde e ver como estão todos, o que fazer para se reabilitar. É um jogo difícil, e o Santos vai com tudo que tem de melhor, mas claro pensando na melhor forma física - comentou Marcelo.

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