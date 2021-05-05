Com desconforto na perna, Alison está fora do clássico contra o Palmeiras

O Santos confirmou que o volante Alison sentiu um desconforto na perna esquerda na tarde desta quarta-feira (5), e precisará passar por uma avaliação do Departamento Médico do Santos. Sendo assim, o capitão do alvinegro está fora do clássico desta quinta-feira (6), contra o Palmeiras.O camisa 5 também não participou da vitória por 5 a 0 do Santos contra o The Strongest, pela Copa Libertadores da América, por suspensão. O seu substituto foi Vinicius Balieiro, que fez uma boa partida e marcou um gol no jogo. Balieiro deve novamente substituir Alison.

Após a vitória na partida desta terça-feira, o técnico Marcelo Fernandes comentou que pretende usar força máxima para o jogo que pode definir o futebol do Santos na competição.- A confiança eajuda bastante, ajudou no empate contra o Bragantino. Para o clássico vamos voltar amanhã à tarde e ver como estão todos, o que fazer para se reabilitar. É um jogo difícil, e o Santos vai com tudo que tem de melhor, mas claro pensando na melhor forma física - comentou Marcelo.