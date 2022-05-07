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futebol

Com desconforto muscular, Maicon não será relacionado contra o Cuiabá

Zagueiro, que tem se destacado no comando da defesa nos últimos jogos, ficará de fora do compromisso deste domingo à tarde, pelo Campeonato Brasileiro...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 11:29

LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2022 às 11:29
O Santos terá um importante desfalque na partida contra o Cuiabá, neste domingo, na Vila Belmiro. O zagueiro Maicon sentiu um desconforto no músculo posterior da coxa esquerda e não será relacionado para o confronto do Brasileirão.Sem o veterano de 33 anos, a tendência é que Fabián Bustos mantenha a defesa que jogou contra o Universidad Católica, em Quito: Eduardo Bauermann e Emiliano Velázquez. Outra possibilidade é Kaiky, que voltou recentemente após uma lesão no rosto.Vale lembrar que a comissão técnica do Peixe já não conta com o atacante Ângelo. Ele passou por um exame de imagem e foi constatada uma lesão muscular na posterior da coxa direita. Ele já iniciou o tratamento com o departamento médico e passará por um trabalho individualizado de reequilíbrio muscular.
O Peixe treina neste sábado e deve definir a equipe que vai a campo contra a equipe mato-grossense, neste domingo.
Crédito: Maiconsentiudesconfortomusculareestáforadojogo(IvanStorti/Santos

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