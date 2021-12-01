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futebol

Com desconforto, Felipe Jonatan não participa de treino do Santos

Lateral-esquerdo é dúvida para a partida da próxima segunda diante do Flamengo...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2021 às 19:25

Publicado em 01 de Dezembro de 2021 às 19:25

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan não treinou com o restante dos companheiros na reapresentação do elenco do Santos nesta quarta-feira (1), no CT Rei Pelé. Com um desconforto no púbis, o jogador realizou apenas atividades internas.O incomodo começou no empate contra o Internacional, no domingo, no Beira-rio. O jogador não voltou para o segundo tempo e deu lugar para o volante Camacho.
- Felipe se queixou no primeiro tempo de dor. Troca passou primeiro por isso. Ia voltar com os mesmos jogadores e esperar um pouco mais com Sandry e Camacho, mas Felipe reclamou de uma dor que reclama há um tempo e por isso mudei - disse o técnico Fábio Carille.O elenco santista ainda treina nos próximos dias antes de viajar para o duelo contra o Flamengo, no Maracanã, na próxima segunda-feira. O técnico Fábio Carille ainda não sabe se vai poder contar com Marinho e Diego Tardelli. A dupla também ficou de fora contra o Internacional.
Crédito: FelipeJonatanédúvidaparaapartidacontraoFlamengo(Foto:IvanStorti/SantosFC

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