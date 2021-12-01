Com desconforto, Felipe Jonatan não participa de treino do Santos

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan não treinou com o restante dos companheiros na reapresentação do elenco do Santos nesta quarta-feira (1), no CT Rei Pelé. Com um desconforto no púbis, o jogador realizou apenas atividades internas.O incomodo começou no empate contra o Internacional, no domingo, no Beira-rio. O jogador não voltou para o segundo tempo e deu lugar para o volante Camacho.

- Felipe se queixou no primeiro tempo de dor. Troca passou primeiro por isso. Ia voltar com os mesmos jogadores e esperar um pouco mais com Sandry e Camacho, mas Felipe reclamou de uma dor que reclama há um tempo e por isso mudei - disse o técnico Fábio Carille.O elenco santista ainda treina nos próximos dias antes de viajar para o duelo contra o Flamengo, no Maracanã, na próxima segunda-feira. O técnico Fábio Carille ainda não sabe se vai poder contar com Marinho e Diego Tardelli. A dupla também ficou de fora contra o Internacional.