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futebol

Com desafio, BMG topa mudança de cor de logomarca no Vasco

Banco aceita mudança proposta pela torcida, mas propõe, para tal, impulsionar o número de correntistas no plano destinado aos torcedores cruz-maltinos até o fim deste mês...

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 22:48

LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 22:48
Crédito: Divulgação/BMG
A campanha da torcida do Vasco pela mudança na cor da logomarca do BMG, patrocinador máster do clube, surtiu efeito. Pelo menos em parte. O banco retornou à torcida um desafio para a adesão à conta digital "Meu Banco BMG". A promessa é de que, se até o dia 31 de julho forem 50 mil contas, a cor da logo será preta, não mais laranja.
Atualmente são pouco mais de 13 mil correntistas na modalidade. A adesão é gratuita e, pela ação do BMG, para cada conta aberta receberá R$ 10, e R$ 20 terão o clube como destinatário.
- Quando o Meu Vasco BMG atingir 50 mil contas, além de todos esses correntistas terem ganhado R$ 10 cada um, o Vasco terá arrecadado R$ 1 milhão e o logotipo do banco digital será preto e branco, atendendo ao pedido da torcida. É benéfico para todos - entende Marcio Alaor, vice-presidente de negócios do banco.
O BMG patrocina o Vasco desde o ano passado. A campanha #BMGmudaacor também foi feita pela Corinthians. O BMG avalia a alteração.

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