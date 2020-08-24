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futebol

Com derrota, Santos é o único grande paulista que não venceu clássicos

Peixe perdeu para o Corinthians, Palmeiras e empatou com o São Paulo neste ano de 2020. Alviverde também não tinha ganhado clássicos, mas tabu caiu com vitória no Morumbi...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 06:00

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 06:00

Com a derrota para o Palmeiras por 2 a 1, no Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos segue com o jejum de não ter vencido clássicos nesta temporada.
Ainda sob o comando de Jesualdo Ferreira, o Santos empatou com o Palmeiras por 0 a 0, no Pacaembu, e perdeu para Corinthians (2 a 0, na Arena) e São Paulo (2 a 1, de virada, no Morumbi) nesta temporada. Agora, sob a supervisão de Cuca, o jejum aumenta com o revés para o Alviverde.
Sobre a última derrota para o Palmeiras, o técnico Cuca destacou a força do rival e viu o adversário mais preparado.
- Palmeiras tem time mais pronto, é óbvio. Time treinado há mais tempo. Vanderlei tem controle do esquema, peças deixam time melhor. Ele sabe usar bem isso. Temos que reconhecer isso e a luta do Santos com cinco ou seis meninos. Nunca acharemos - afirmou.

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