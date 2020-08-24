Com derrota, Santos é o único grande paulista que não venceu clássicos

Com a derrota para o Palmeiras por 2 a 1, no Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos segue com o jejum de não ter vencido clássicos nesta temporada.

Ainda sob o comando de Jesualdo Ferreira, o Santos empatou com o Palmeiras por 0 a 0, no Pacaembu, e perdeu para Corinthians (2 a 0, na Arena) e São Paulo (2 a 1, de virada, no Morumbi) nesta temporada. Agora, sob a supervisão de Cuca, o jejum aumenta com o revés para o Alviverde.

Sobre a última derrota para o Palmeiras, o técnico Cuca destacou a força do rival e viu o adversário mais preparado.