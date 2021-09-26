Com derrota para o Corinthians, Palmeiras soma menos de 5% de aproveitamento contra G6 do Brasileirão

Crédito: Cesar Greco

Com a derrota por 2 a 1 para o Corinthians no último sábado (25), o Palmeiras aumentou uma marca negativa contra os adversários da parte de cima da tabela do Brasileirão.Em jogos contra times que figuram no G6 – a zona de classificação à próxima Libertadores -, o Verdão tem meros 4,8% de aproveitamento: são sete jogos, com seis derrotas e um empate.

Além de perder para o Flamengo no turno e no returno, o Alviverde também foi derrotado por Red Bull Bragantino, Fortaleza, Atlético-MG e Corinthians. O único ponto conquistado veio no empate contra o arquirrival no primeiro turno, ainda sem os badalados reforços, no Allianz Parque.Apesar deste cenário, o que explica a vice-liderança do time de Abel Ferreira é a soma de pontos diante das outras equipes do campeonato. Considerando do 7º colocado ao 20º na tabela, o Palmeiras apresenta incríveis 88,1% de aproveitamento, com 12 vitórias, um empate e apenas uma derrota.

Mesmo na segunda colocação, o Verdão pode ver o Atlético-MG abrir dez pontos de vantagem e a briga pelo 11º título brasileiro parece cada vez mais distante.

Veja todos os jogos do Palmeiras contra adversários do G6 no Brasileirão: