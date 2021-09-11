Com Dérbi histórico, Corinthians inicia neste domingo a disputa do título do Brasileirão Feminino

Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians

O Corinthians terá pela frende um Dérbi decisivo e histórico neste domingo, às 21h, no Allianz Parque, uma vez que começa a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro Feminino, torneio que é o atual campeão. A partida de ida da decisão terá transmissão ao vivo da Band TV e do canal SporTV.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão Feminino-2021 clicando aqui

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Em sua quinta final consecutiva de Brasileirão, o Corinthians busca renovar o título nacional. Até aqui, realizou a melhor campanha do torneio e, por isso, terá a vantagem de fazer a segunda partida, no dia 26, na Neo Química Arena.

O fato de conhecer bem a atmosfera de decisão do nacional não é visto como um fator de desequilíbrio no Timão, como afirmou o treinador Arthur Elias.

- A experiência te traz uma tranquilidade para tomar certas decisões, mas não te garante nada. A gente sabe que tem um adversário à altura do outro lado, um clube que investiu, que tem estrutura, grandes profissionais e atletas. Quem ganha é o futebol feminino, que vai ver duas grandes finais.Diante da equipe com a segunda melhor campanha da competição, Tamires também reconheceu a força das adversárias e aposta nos detalhes como chave para a definição do campeão. Para ela, trata-se de um duelo imprevisível.

- A gente tem analista de desempenho, a gente estuda o adversário, os pontos fortes, fracos. Aquilo que a gente sabe fazer bem, temos que pensar no nosso estilo de jogo também. Colocar em prática aquilo que a gente vem desempenhando até então. O Palmeiras é uma equipe muito equilibrada, com excelentes peças em todos os setores - disse, antes de completar:

- Então vai ser um jogo realmente decidido no detalhe, as duas equipes estão muito preparadas taticamente, fisicamente. Então não tem muito como prever, é jogar futebol, fazer que fazemos todos os dias, treinando e se preparando. Temos que estar mentalmente forte, jogaremos em dois excelentes estádios. Isso só tem a agregar, abrilhantar essa grande final - concluiu a lateral.