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Com Dérbi histórico, Corinthians inicia neste domingo a disputa do título do Brasileirão Feminino

Timão é o atual campeão nacional e encara o Palmeiras, neste domingo, às 21h, no Allianz Parque, pela partida de ida da decisão. O técnico Arthur Elias comentou a final fora de casa...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 15:44

LanceNet

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Publicado em 

11 set 2021 às 15:44
Crédito: Marco Galvão/Ag. Corinthians
O Corinthians terá pela frende um Dérbi decisivo e histórico neste domingo, às 21h, no Allianz Parque, uma vez que começa a disputa pelo título do Campeonato Brasileiro Feminino, torneio que é o atual campeão. A partida de ida da decisão terá transmissão ao vivo da Band TV e do canal SporTV.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão Feminino-2021 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Relembre a estreia de grandes jogadores do Corinthians na última década
Em sua quinta final consecutiva de Brasileirão, o Corinthians busca renovar o título nacional. Até aqui, realizou a melhor campanha do torneio e, por isso, terá a vantagem de fazer a segunda partida, no dia 26, na Neo Química Arena.
O fato de conhecer bem a atmosfera de decisão do nacional não é visto como um fator de desequilíbrio no Timão, como afirmou o treinador Arthur Elias.
- A experiência te traz uma tranquilidade para tomar certas decisões, mas não te garante nada. A gente sabe que tem um adversário à altura do outro lado, um clube que investiu, que tem estrutura, grandes profissionais e atletas. Quem ganha é o futebol feminino, que vai ver duas grandes finais.Diante da equipe com a segunda melhor campanha da competição, Tamires também reconheceu a força das adversárias e aposta nos detalhes como chave para a definição do campeão. Para ela, trata-se de um duelo imprevisível.
- A gente tem analista de desempenho, a gente estuda o adversário, os pontos fortes, fracos. Aquilo que a gente sabe fazer bem, temos que pensar no nosso estilo de jogo também. Colocar em prática aquilo que a gente vem desempenhando até então. O Palmeiras é uma equipe muito equilibrada, com excelentes peças em todos os setores - disse, antes de completar:
- Então vai ser um jogo realmente decidido no detalhe, as duas equipes estão muito preparadas taticamente, fisicamente. Então não tem muito como prever, é jogar futebol, fazer que fazemos todos os dias, treinando e se preparando. Temos que estar mentalmente forte, jogaremos em dois excelentes estádios. Isso só tem a agregar, abrilhantar essa grande final - concluiu a lateral.
Finalizando sua preparação para o primeiro jogo final do Brasileirão, o Corinthians faz seu último treinamento na tarde deste sábado e, depois, seguirá para a concentração. O time escolhido por Arthur Elias só será conhecido momentos antes de a bola começar a rolar.

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