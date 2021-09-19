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Com defesa em evolução, Santos mira no ataque em semana de treinos

Técnico Fábio Carille admitiu que essa será a principal preocupação nas atividades da equipe antes de enfrentar o Juventude, domingo, em Caxias do Sul...
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Publicado em 

19 set 2021 às 18:00

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 18:00

Crédito: Ataque do Santos não vive boa fase e ainda não fez gols desde a chegada de Carille (Ivan Storti/Santos FC
Conhecido por montar boas defesas, em poucos dias de trabalho no Santos, já foi possível ver uma evolução do setor no Santos com Carille. Mesmo com muitos desfalques e improvisações, em três jogos, o Peixe sofreu apenas um gol sob o comando do novo chefe.Por outro lado, o setor ofensivo deixou a desejar. Nos três primeiros compromissos do Peixe com Carille, o clube ainda não balançou as redes. No empate contra o Ceará, neste sábado, foram sete finalizações, sendo apenas uma no gol adversário."Nosso time está muito vertical. Eu gosto mais de ter mais controle do jogo, encher mais o campo adversário para que a gente possa chegar mais, com mais jogadores na área adversária", explicou, após o 0 a 0 na Arena Castelão.
"Quando começarmos a trocar bola, começar a tirar do corredor para jogar para o lado oposto, com certeza a gente vai entrar mais no campo adversário e ter mais presença de área, e com isso vamos agredir mais, criar mais oportunidades e finalizar mais", completou Carille.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Agora o Santos terá uma semana cheia para trabalhar. O próximo jogo do time só acontece no domingo, dia 26, diante do Juventude, fora de casa, às 16h (de Brasília).
"Vai ser a semana de trabalho tendo esse cuidado defensivo, também para que a gente chegue sólido, mas que a gente possa construir mais desde a defesa, passando pelo goleiro, meio de campo. Finalizar passa muito pela construção, e é isso que eu vou trabalhar. Troca de passes, tabela, infiltrações, para que a gente possa finalizar mais", concluiu Carille.

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