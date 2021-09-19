Com defesa em evolução, Santos mira no ataque em semana de treinos

Crédito: Ataque do Santos não vive boa fase e ainda não fez gols desde a chegada de Carille (Ivan Storti/Santos FC

Conhecido por montar boas defesas, em poucos dias de trabalho no Santos, já foi possível ver uma evolução do setor no Santos com Carille. Mesmo com muitos desfalques e improvisações, em três jogos, o Peixe sofreu apenas um gol sob o comando do novo chefe.Por outro lado, o setor ofensivo deixou a desejar. Nos três primeiros compromissos do Peixe com Carille, o clube ainda não balançou as redes. No empate contra o Ceará, neste sábado, foram sete finalizações, sendo apenas uma no gol adversário."Nosso time está muito vertical. Eu gosto mais de ter mais controle do jogo, encher mais o campo adversário para que a gente possa chegar mais, com mais jogadores na área adversária", explicou, após o 0 a 0 na Arena Castelão.

"Quando começarmos a trocar bola, começar a tirar do corredor para jogar para o lado oposto, com certeza a gente vai entrar mais no campo adversário e ter mais presença de área, e com isso vamos agredir mais, criar mais oportunidades e finalizar mais", completou Carille.

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Agora o Santos terá uma semana cheia para trabalhar. O próximo jogo do time só acontece no domingo, dia 26, diante do Juventude, fora de casa, às 16h (de Brasília).