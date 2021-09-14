Com David Luiz, Flamengo fecha trocas possíveis na lista de inscritos para as fases finais da Libertadores

Crédito: Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Nomes fortes do futebol do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel foram à Europa e fecharam três reforços para o clube vindo da Inglaterra: Kenedy e Andreas Pereira, emprestados por Chelsea e Manchester United, e David Luiz, que deixou o Arsenal em julho e foi apresentado nesta segunda. Assim, o Rubro-Negro fechou as três possíveis alterações na lista de inscritos para as fases finais da Libertadores. Na semi, o Flamengo encara o Barcelona (EQU).Como previsto no regulamento da Copa Libertadores de 2021, a Conmebol permite até três trocas na lista de 50 jogadores inscritos para os semifinalistas. As alterações devem ser enviadas pelos clubes até 72h antes do início da fase. Ou seja, o Flamengo tem até sexta-feira para oficializar as mudanças no grupo.

Assim, o clube aguarda a regularização de David Luiz junto à CBF. O atacante Kenedy e o meia Andreas Pereira estão regularizados e em condições de jogo.+ Confira as chaves e as datas das semifinais da Copa Libertadores 2021!Esta será a última chance para quem quiser realizar alterações entre os inscritos, uma vez que não são permitidas trocas para a final da Libertadores, que será disputada em partida única em Montevidéu, em 27 de novembro.Na lista de 50 nomes do Flamengo, há atletas que já foram negociados pelo clube - como Rodrigo Muniz, atacante vendido ao Fulham (ING) - e uma série de atletas da base. Caberá a Renato Gaúcho escolher quais serão retirados.